Trafikkaos på gatan när många ska handla

Trafiksituationen utanför Systembolaget i Amhult är sedan en tid tillbaka ofta problematisk. Byggnationen i området gör att antalet utomhusparkeringar har minskat, vilket leder till att människor parkerar på båda sidorna av gatan Postflyget utanför Systembolaget, vilket i sin tur resulterar i trafikstockningar. Men det finns lediga p-platser i garaget under Willys och parkeringshuset bakom Systembolaget.

Just nu byggs kvarteret Spitfire mitt emot Systembolaget i Amhult. Tidigare utgjordes delar av byggytan av en stor utomhusparkering. Parkeringsplatserna utomhus är sedan en tid tillbaka betydligt färre än tidigare. Men det finns tvåtimmarsparkeringar både i parkeringsgaraget under Willys och i parkeringshuset bakom huset som Systembolaget är lokaliserat i.

Enligt personal på Systembolaget får de många frågor från kunder, under hektiska perioder upp till tre-fyra gånger i timman, om vad som hänt med parkeringsplatserna utanför. Vissa frågar varför Systembolaget eller Amhult 2 ”valt att ta bort dem”. Det är dock Trafikkontoret som anlägger vägområden och trottoarer i området. Fastighetsägaren Amhult 2 har tagit höjd för parkeringsbehovet genom att hänvisa till nämnda garage och parkeringshus.

Tiominutersparkering

– om skyltar finns

Många bilister i området väljer trots det att parkera längs gatan utanför Systembolaget. Tidigare har det funnits parkeringsfickor för tiominutsparkering på motsatt sida gatan och runt hörnet från Systemet. När andra bilister väljer att parkera direkt utanför Systembolagets fönster, där det råder parkeringsförbud, kan inte fordon mötas på gatan och trafikstockningar uppstår. Det här är något som händer med jämna mellanrum. Något som bekymrar personal i områdets olika butiker.

– Vi tänker allra mest på att utryckningsfordon inte kommer kunna komma fram vid de här tillfällena om något skulle inträffa, säger Anna Montonen, butikschef på Systembolaget i Amhult.

Under byggnationen som pågår just nu är dessutom de parkeringsfickor mitt emot Systembolaget tillfälligt tagna ur bruk. Så länge skyltarna är nedtagna får man inte parkera i fickorna, enligt trafikvakter som Anna Montonen talade med under förra veckans lönefredag.

– Jag skulle vilja tipsa våra kunder om parkeringshuset bakom oss. Det finns en gångpassage ut till andra sidan som gör det smidigt att komma till ingångarna till butikerna på Postflyget efter att man har parkerat, säger Anna Montonen.

370 tvåtimmars-parkeringar

Efter att kvarteret Spitfire är färdigbyggt återstår två kvarter i området. Kvarteret Hercules, västerut mot Ica Maxis parkering och kvarter U på hörntomten västerut mot rondellen, enligt fastighetsägaren Amhult 2.

– Parkeringsbehovet är något vi utreder löpande då vi fortfarande har möjlighet att utöka antalet p-platser i området inom detaljplanensbestämmelser. Parkeringsplatserna kommer i framtiden vara i parkeringshuset och garaget, samt ett fåtal på gatan, säger Maria Nord Loft, vd på Amhult 2.

Hon fortsätter:

– Idag har vi minst 370 gratis tvåtimmars-parkeringsplatser i området. Vi kontrollerar löpande på plats om det finns lediga platser och hittills har det alltid gjort det, även vid fredagsrusningen.