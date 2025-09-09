Wilma vill putsa personbästa i Tokyo

Wilma och tvillingsystern Julia Nielsen är två medeldistanslöpare från Göteborg, som sammanlagt har tagit en lång rad medaljer på SM sedan 2020. Båda representerar Örgryte IS.

Nu har Wilma blivit uttagen till den svenska VM-truppen inför friidrotts-VM i Tokyo senare i september.

Sedan tre-fyra år tillbaka bor familjen Nielsen i Torslanda, men under i stort sett samma period har de båda systrarna bott, pluggat och tränat friidrott i USA. Först på Bradley University i Illinois, sedan i Seattle och slutligen i Eugene, Oregon.

– Friidrott är väldigt stort i USA. Bradley, där vi var i tre och ett halvt år, var en mindre privatskola så där var väl förutsättningarna för friidrott inte de allra bästa. Men i Oregon är de verkligen det – Eugene brukar kallas TrackTown USA. Det är USA:s löparhuvudstad, säger Wilma Nielsen.

Tidigare i år har Wilma gjort enastående tider på 800 respektive 1 500 meter, det trots att säsongsinledningen stördes av skador. Vid SM blev det guld på 800 meter och silver på 1 500 meter.

Det följdes upp av en friidrottsgala i Budapest i mitten av augusti då hon slog till med personbästa på 1 500 meter. Hon gick i mål på 4:02,05, en putsning av personbästa med över tre sekunder och den tredje snabbaste svenska tiden på distansen någonsin.

– Det kom lite oväntat med tanke på skadeproblematiken tidigt på säsongen, men jag hade sprungit bra inomhus och kände att jag hade mer i kroppen. Målet var att gå under 4:02. Det var ett perfekt lopp med bra motstånd och bra förutsättningar, säger Wilma Nielsen.

På Finnkampen ett par veckor senare gick det något långsammare, 4:08,12, men det räckte både till en förstaplats och ett nytt Finnkampsrekord.

De fina resultaten har lett till att hon den 4 september flyger till Japan och det förläger som den svenska truppen samlas på i Fukuoka.

Wilma kommer att tävla på 1 500 meter. Försöksloppet sker på första VM-dagen, den 13 september, någon gång på kvällen japansk tid, vilket innebär mitt på dagen svensk tid.

– Mitt mål är att ta mig till semifinal. Det tror jag är realistiskt om allt stämmer. Jag känner att jag har snabba tider i mig och skulle vilja kapa ytterligare någon sekund på mitt personbästa, ner mot 4:00. Jag får hoppas att loppen går fort.

Hur känns det nu precis innan avresa till mästerskapet?

– Det är mitt första utomhus-VM, jag har varit med vid inomhus-VM, men utomhus är större. Jag kommer såklart vara jättenervös precis innan starten, men jag har varit med på EM så jag vet hur det fungerar med allt runt omkring. Jag ska försöka att njuta.

Det här förlägret i Fukuoka, vad gör ni där?

– Jag är där till den 10 september då jag flyger till Tokyo. Det är framför allt viktigt att det finns ett läger med bra förutsättningar, bland annat på grund av tidsomställningen. Men sedan är det kul att de andra svenska idrottarna är där, så att man kommer in i bubblan. Jag tänker att det är bra för sammanhållningen i landslaget också, att vi kommer chilla och spela Yatzy!

Förutom Wilma Nielsen som springer 1 500 meter ingår även höjdhopparen Ellen Ekholm från Kalvsund i den rekordstora svenska VM-truppen.