Vuxit från butik till kulturinstitution

Kaye Lajom Alvefelt, som driver Merkado PH tillsammans med sin man Peter Alvefelt, uppskattar att någonstans mellan 180-220 människor besökte firandet, som huvudsakligen ägde rum inomhus i en lokal strax bredvid deras butik på Torslanda Torg.

– Vi ville organisera ett flexibelt, samhällscentrerat program där begåvade personer, band och akustiska soloartister kunde uppträda medan gästerna umgicks och åt. Det skapade en avslappnad och välkomnade atmosfär för alla, säger en nöjd Kaye Lajom Alvefelt.

Ambassadören på plats

En av artisterna som uppträdde var den skickliga gitarristen och sångerskan Mika Perea. Hon är också fotograf och gör videokonst. Hon var även inblandad i förra årets stora filippinska självständighetsdagsfirande som lockade omkring 1 500 i sommarvärme till Torslanda Torg, i juni förra året.

På plats för att gratulera till den första två åren, och uttrycka sin tacksamhet och uppskattning över vad Merkado PH gör för den filippinska kulturen i Sverige, var även Filippinernas ambassadör i Sverige Patrick Chuasoto.

Kaye, vad är ni mest stolta över att ha åstadkommit under era första två år på Torslanda Torg?

– Vi är otroligt stolta över den gemenskap vi har byggt upp under våra två år på Torslanda Torg. Genom konsekventa ansträngningar att dela information om filippinska produkter och filippinsk kultur med både filippinare och icke-filippinare, har vi skapat en plattform som främjar kontakter och stärker den filippinska närvaron inom den bredare svenska gemenskapen.