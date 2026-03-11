Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning
Makarna Peter Alvefelt och Kaye Lajom Alvefelt inför öppnandet av butiken.

Vuxit från butik till kulturinstitution

Publicerad: idag kl 06:24

Förra lördagen firade butiken Merkado PH sitt tvåårsjubileum på Torslanda Torg. Och sin vana trogen när de anordnar ett event, så lyckades de samla många besökare och anordna ett digert program under dagen.

Annons

Kaye Lajom Alvefelt, som driver Merkado PH tillsammans med sin man Peter Alvefelt, uppskattar att någonstans mellan 180-220 människor besökte firandet, som huvudsakligen ägde rum inomhus i en lokal strax bredvid deras butik på Torslanda Torg.

– Vi ville organisera ett flexibelt, samhällscentrerat program där begåvade personer, band och akustiska soloartister kunde uppträda medan gästerna umgicks och åt. Det skapade en avslappnad och välkomnade atmosfär för alla, säger en nöjd Kaye Lajom Alvefelt. 

Ambassadören på plats

En av artisterna som uppträdde var den skickliga gitarristen och sångerskan Mika Perea. Hon är också fotograf och gör videokonst. Hon var även inblandad i förra årets stora filippinska självständighetsdagsfirande som lockade omkring 1 500 i sommarvärme till Torslanda Torg, i juni förra året.

På plats för att gratulera till den första två åren, och uttrycka sin tacksamhet och uppskattning över vad Merkado PH gör för den filippinska kulturen i Sverige, var även Filippinernas ambassadör i Sverige Patrick Chuasoto.

Kaye, vad är ni mest stolta över att ha åstadkommit under era första två år på Torslanda Torg?

– Vi är otroligt stolta över den gemenskap vi har byggt upp under våra två år på Torslanda Torg. Genom konsekventa ansträngningar att dela information om filippinska produkter och filippinsk kultur med både filippinare och icke-filippinare, har vi skapat en plattform som främjar kontakter och stärker den filippinska närvaron inom den bredare svenska gemenskapen.

Henrik Edberg

TEXT:

Henrik Edberg
Dela
Mer från Torslanda
Vuxit från butik till kulturinstitution
Vuxit från butik till kulturinstitution

Förra lördagen firade butiken Merkado PH sitt tvåårsjubileum på Torslanda Torg.

Spillvatten och dagvatten i Lilleby
Spillvatten och dagvatten i Lilleby

I Lilleby bygger staden nu en ny spillvattenledning

Framtida simhallen i Amhult kan komma att se ut så här
Framtida simhallen i Amhult kan komma att se ut så här

Nu ska medborgarna få säga sitt om den planerade simhallen i Amhult.

Ny riksteaterförening startar i Torslanda
Ny riksteaterförening startar i Torslanda

”Vi vill ge Torslandaborna mer scenkonst”

Gång- & cykelväg mellan Sävviken och Sillvik planeras
Gång- & cykelväg mellan Sävviken och Sillvik planeras

En ny gång- och cykelbana ska byggas längs Lillebyvägen mellan Sävviken och Sillvik.

Senaste nytt
Vuxit från butik till kulturinstitution
Vuxit från butik till kulturinstitution

Förra lördagen firade butiken Merkado PH sitt tvåårsjubileum på Torslanda Torg.

Spillvatten och dagvatten i Lilleby
Spillvatten och dagvatten i Lilleby

I Lilleby bygger staden nu en ny spillvattenledning

Nordöleden uppgraderas
Nordöleden uppgraderas

Färja byggs om och Nordö 3 avyttras.

Framtida simhallen i Amhult kan komma att se ut så här
Framtida simhallen i Amhult kan komma att se ut så här

Nu ska medborgarna få säga sitt om den planerade simhallen i Amhult.

Ett måste på krog – olagligt i marknadsföring
Ett måste på krog – olagligt i marknadsföring

Den 1 juni i år föreslår Sveriges regering att matkravet ska slopas.

Laddar

Är du aktiv i någon förening?

Tack för din röst
Du har redan röstat på den här omröstningen
Välj ett alternativ!
Se resultatDölj resultat
Ledare/krönika
Ett måste på krog – olagligt i marknadsföring

Ett måste på krog – olagligt i marknadsföring

Den 1 juni i år föreslår Sveriges regering att matkravet ska slopas.

Sport
Felicia, Elma och Jennifer visade vägen mot Italien

Felicia, Elma och Jennifer visade vägen mot Italien

I tisdags inledde Sveriges fotbollsdamer sitt VM-kval med en svår bortamatch mot Italien. I startelvan återfanns Felicia Schröder, Elma Junttila Nelhage och Jennifer Falk. 

Annonser

Utforska spänningen på ett nytt casino utan svensk licens

Betting utan svensk licens

Casino utan svens licens

Hitta bästa casino utan svensk licens och spelpaus

Det är inte olagligt att spela på ett casino utan spelpaus och bonusarna är faktiskt bättre än på svenska sidor.

Den snabbaste betalningsmetoden för casino är swish, CasinoMedSwish.se jämför alla svenska casino med swish så du inte behöver göra det själv.

Jämför alla utländska casino som inte kräver gränser hos CasinonUtanSpelgräns.

Bettingstugan.se – Sveriges hem för spel

Hitta Sveriges bäst online casino hos Casinodealen.se

Jämför och hitta bettingsidor för svenska spelare på Sportbloggare.com

Slots Casino