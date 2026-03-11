Veckans tidning
Foto: Västtrafik

Västtrafiks biljettpriser billigare för göteborgare

Publicerad: idag kl 16:08

Den 27 april sänks Västtrafiks biljettpriser – för göteborgare. Totalt ska priserna sänkas med 16 procent, vilket i praktiken innebär att en månadsbiljett minskar med 140 kronor. 

Totalt avsätter det rödgröna styret i Göteborg 120 miljoner kronor i budgeten för 2026 för prissänkningen. 

– Från den 27 april sänker vi i det S-ledda styret priset i kollektivtrafiken i Göteborg med 140 kr per månad. De flesta göteborgare behöver kollektivtrafiken i sin vardag, och då måste den vara prisvärd. Nu gör vi det äntligen lite billigare att leva i Göteborg!, skriver Jonas Attenius (S) på sociala medier. 

