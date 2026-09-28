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Världens Barn-gala i Amhult Kyrka

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Närmare 10 000 kronor för den auktionerade tavlan Stay och totalt över 75 000 kronor insamlade under Världens Barn-gala i Amhult kyrka.

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Förra lördagen höll Torslanda-Björlanda församling en Världens Barn-gala i Amhult kyrka. Resultatet: över 75 000 kronor insamlat till Världens Barn. Och arrangörerna är nöjda.

– Det har varit många positiva kommentarer om galan, om musiken och eventet. Vi hade stor bredd på musiken och artisterna och det var riktigt roligt att höra alla olika sorters musik som spelades, berättar Håkan Magnusson, del i den internationella gruppen i församlingen och en av projektledarna.

Bland artisterna hördes Snowstorm, Alexander Strandell, Ninni Hammar, Vilje Sandung samt Torslanda Gospel och Torslanda Soul Children under kvällen. Och intäkter kom från lotteri och auktionen av konstverket Stay, skänkt av Torslandakonstnären Eva Olofsson. Dessutom dök det upp en hemlig gäst: Mikola Mykytiuk.

– Han är en 12-årig ukrainsk kille som är helt fantastiskt grymt duktig på att spela piano. Han har fått flera utmärkelser av Göteborgs Konserthus och har uppmärksammats i Malmö för sitt spelande. Helt fantastisk. 

Och kvällen genererade intäkter. Över 75 000 kronor hittills insamlat till församlingens bössa.

– Vi har inte fått in exakt alla siffror än, men vi är tacksamma för de nästan 200 besökare som dök upp. Nu fortsätter insamlingen, när vi ska stå på torgen och skramla bössor.

Fredrik Helgesson

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Fredrik Helgesson
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