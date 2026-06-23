Utsedd till landslagstränare – i ultralöpning

Halalkic har en lång bakgrund inom svensk utralöpning. I EM 2022 och VM 2023 representerade han Sverige i 24-timmarslöpning. Han har även tidigare varit del av svenska ledarstaben vid världsmästerskap och hans personliga rekor under ett 24 timmarslopp är 261,6 kilometer. Det motsvarar en tur från Torslanda till Landskrona, ungefär.

I IF Kville är Emir Halalkic idag tränare för föreningens äldre ungdomar och juniorer med inriktning på löpning. Kombinationen av egen elitkarriär, internationell erfarenhet och tränarkompetens gör honom till en av de mest meriterade löptränarna i Göteborgsområdet.

– Vi är enormt stolta över Emir och ser fram emot att följa honom i Sveriges färger. Samtidigt uppskattar vi det stora engagemanget och den kunskap han varje vecka delar med våra ungdomar, säger Alexandra Nash, styrelseledamot i IF Kville.

Utnämningen är ytterligare ett kvitto på den höga kompetens som finns inom föreningen och innebär en inspirerande möjlighet för klubbens unga löpare att utvecklas under ledning av en tränare med erfarenhet från internationell toppnivå.