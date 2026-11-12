Utredning om misstänkt gruppvåldtäkt läggs ner

Efter att kvinnan vinkat in polispatrullen genomfördes en undersökning på platsen, som spärrades av för en teknisk undersökning, vilket Göteborgs-Posten rapporterat om. Tidningen uppger att polisen samlat in övervakningsfilmer från en buss och att misstankarna riktades mot flera personer, men att de aldrig begärdes häktade. Till GP säger polisen nu att förundersökningen lagts ner.

– Vi har lagt ner utredningen med hänvisning till att det ej finns anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har begåtts, säger Daniel Norlander, lokalpolisområdeschef på Hisingen, till Göteborgs-Posten.

Någon utredning om falsk tillvitelse mot kvinnan är inte aktuell.

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