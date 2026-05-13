Upprördhet i Hjuvik efter ännu en trafikolycka vid gång- och cykelväg

Mittemot busshållplatsen Majvik gapar ett flera meter långt hål i metallstaketet som skiljer den tidvis högt trafikerade väg 155 från gång- och cykelbanan, som löper längsmed bilvägen. Det nermejade staketet ligger förvridet i gräset bredvid cykelbanan och en del hänger dubbelvikt längs det befintliga staketet med vägmärket Varning för barn på svaj.

– Det här är andra gången på ett par år som en bil tappar kontrollen och kör rakt genom skyddsräcket. Det är visserligen bara tillåtet att köra 50 kilometer i timmen här och jag utgår ifrån att Trafikverket har olika skyddsklasser för räcken som ska kunna skydda gångare och cyklister från trafiken. Men det här räcket räcker inte, säger Olle Nordbäck, som bestämt sig för att göra något åt saken.

Utsatt skolväg

– Jag har kontaktat kommunen, Trafikverket och tidningen. Vad ska behöva hända innan de åtgärdar problemet? Jag tänker ligga på tills de gör något.

Olle är inte ensam om sin oro. Louise Ljungblad kommer gående med barnvagn och ett litet barn vid handen. Hon går den här vägen till och från förskolan. De hörde smällen i fredags.

– Det lät som om någon vurpade med ett stort släp. Lilly blev orolig och frågade vad som hänt. Jag försökte lugna henne, men det är klart att man blir nojig när sådant här händer. Jag är oerhört uppmärksam när jag går här med barnen, säger hon.

”Inte tillräckligt starkt”

– Jag träffade ett par förskolefröknar förut. De berättade att när de går här med barnen tänker de på hur de ska kunna kasta barnen åt sidan om en bil går igenom. På samma sätt känner vi barnfamiljer vars barn cyklar och går här till skola, kompisar och aktiviteter, säger Olle och tillägger:

– Med tanke på trafikmängden är det underligt att de inte har bytt till ett räcke som är tillräckligt starkt för att skydda dem på gångbanan.

I ett hus alldeles i närheten leker Gunilla Svensson Sundbeck med sina barnbarn Vega och Vidar. Hon stod ute i trädgården när hon hörde smällen.

– När jag kikade ut genom öppningen i staketet så jag en bil som kört upp på gångbanan. Jag skyndade dit och såg en annan kvinna i närheten. Jag ropade åt henne att larma, medan jag tog hand om dem som var i bilen.

Gunilla hjälpte passagerarna

Det var inte mindre än fem personer i bilen, som Gunilla på uppmaning av larmcentralen fick hjälpa ut ur bilen.

– Jag ringde min gubbe Anders som kom med stolar och vatten till dem. De hade varit på Öckerö och ätit lunch. Personen som körde trodde att den tuppat av eller råkat somna vid ratten.

Gunilla var en av de första på plats även när en kvinna med tre barn i bilen plöjde genom staketet och nästan in i bergväggen för några år sedan.

– Staketet ger en falsk trygghet. De som kommer från färjan har uppförsbacke och kommer inte upp i några högre hastigheter, trots det körde de igenom staketet. De kör snabbare åt andra hållet ner mot färjan, det håll kvinnan med barnen kom ifrån. Men jag vet inte vad man skulle kunna göra åt saken?

En som kommer med konkreta förslag på förbättringar är Linda Årvik Edman som också kontaktat tidningen:

– Det känns angeläget att se över vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra säkerheten. Exempelvis skulle kraftigare skyddsanordningar kunna minska risken för att fordon tar sig ut på gång- och cykelbanan.

Polisen: Anmälan upprättad

Isak Garpenbring är kommunpolis i Torslanda och Öckerö.

– En anmälan om vårdslöshet i trafik är upprättad. Det är ett standardförfarande för att vi ska kunna utreda händelsen. I nuläget kan jag inte säga mer än så då det är en pågående förundersökning, säger han och fortsätter:

– Gällande räcket överlåter jag till Trafikverket att yttra sig i den frågan men det är klart att vi vill ha en trygg trafikmiljö för alla oavsett om man går, cyklar eller kör bil.

Trafikverket: Inget avviker

Pär Aronsson är presskommunikatör på Trafikverket.

– Svaret jag fått är att vi inte har fått in något som avviker med det räcket eller att det skulle vara några brister med det, och att vi därför i nuläget inte planerar någon ytterligare åtgärd. Vi inspekterar också regelbundet vägräcken och underhåller dem vid behov, med tanke på trafiksäkerheten, säger han och fortsätter:

– Generellt sett så använder väghållarna, oftast Trafikverket och kommunerna, den typ av räcke som bedöms vara bäst på respektive plats.

/Anna Rehnberg & Henrik Edberg