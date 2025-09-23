Uppmaning att spara på vatten gav resultat

Varje höst ökar dricksvattenförbrukningen i Göteborg när skolorna öppnar och fler återvänder till arbetet. Men inte i år. I stället för att öka, så minskade användningen av dricksvatten med tre procent.

– Men fortsätt vara sparsam! Det finns gott om vatten i Göta älv, men det är inte alltid som vi kan ta dricksvatten därifrån, säger Josefin Lundberg Abrahamsson, chef för Göteborgs dricksvattenproduktion.

Ungefär var tredje dag kan inte Göteborgs stads kretslopp och vatten inte ta vatten från Göta älv. Då nyttjas i stället sjöar för dricksvatten. Och vattennivåerna är fortsatt mycket låga i flera av de sjöar som behövs för Göteborgsregionens gemensamma dricksvattenförsörjning och sommarens regn har inte räckt till. Därför gäller fortfarande kommunens uppmaning att fortsätta använda vattnet sparsamt.