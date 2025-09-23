Veckans tidning
Uppmaning att spara på vatten gav resultat

Publicerad: igår kl 15:20

I augusti meddelade uppmanade både Göteborgs stad och Öckerö kommun invånarna att spara på vattnet och minska vattenförbrukningen. Det gav resultat, skriver Göteborgs stad på sin hemsida. 

Varje höst ökar dricksvattenförbrukningen i Göteborg när skolorna öppnar och fler återvänder till arbetet. Men inte i år. I stället för att öka, så minskade användningen av dricksvatten med tre procent.

– Men fortsätt vara sparsam! Det finns gott om vatten i Göta älv, men det är inte alltid som vi kan ta dricksvatten därifrån, säger Josefin Lundberg Abrahamsson, chef för Göteborgs dricksvattenproduktion.

Ungefär var tredje dag kan inte Göteborgs stads kretslopp och vatten inte ta vatten från Göta älv. Då nyttjas i stället sjöar för dricksvatten. Och vattennivåerna är fortsatt mycket låga i flera av de sjöar som behövs för Göteborgsregionens gemensamma dricksvattenförsörjning och sommarens regn har inte räckt till. Därför gäller fortfarande kommunens uppmaning att fortsätta använda vattnet sparsamt. 

Fakta

Så sparar du vatten

Det går att göra stor skillnad med små förändringar. Ta korta duschar, stäng av vattnet när du borstar tänderna och kör bara fulla maskiner. Ställ en kanna vatten i kylen i stället för att låta kranen rinna, och använd svalnat kokvatten till växterna.

I trädgården bör man vattna tidigt på morgonen eller på kvällen, helst med kanna eller handhållen slang. Samla regnvatten i tunnor, täckodla för att minska avdunstningen och vänta med nya planteringar till hösten. Gräsmattor ska inte vattnas – de återhämtar sig när regnet kommer tillbaka.

Förbrukning

En vattenspridare drar 150 liter på 20 minuter. En rinnande kran släpper ut 6 liter per minut, medan en treminutersdusch motsvarar 36 liter. En familj kan spara omkring 100 liter per dag bara genom att stänga av kranen vid tandborstning.

Källa: Göteborgs stad och Öckerö kommun

Fredrik Helgesson

Fredrik Helgesson

