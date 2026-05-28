Tvärförbindelsen upp i kommunfullmäktige

Beslutsärende 12: Handling 2026 nr 98. Antagande av detaljplan för Tvärförbindelse i Torslanda inom stadsdelarna Lilleby och Syrhåla.

Så heter ärendet som kan se till att detaljplanen för tvärförbindelsen i Torslanda antas.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige tillstyrker stadsledningskontorets förslag i sitt tjänsteutlåtande den 24 mars 2026 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar att detaljplanen, upprättad 28 maj 2024 och reviderad 8 december 2025, antas.

Säker vägförbindelse

Syftet med detaljplanen är, vilket Torslanda-Öckerötidningen har rapporterat om tidigare, att möjliggöra en trygg och säker vägförbindelse för motortrafik med en tillhörande separerad gång- och cykelbana för de oskyddade trafikanterna. Detaljplanen syftar också till att omhänderta dagvatten samt större mängder vid skyfall, inom planområdet. Planförslaget innebär att befintlig väg i Bulyckeområdet byggs om till bättre standard samt att oexploaterad naturmark tas i anspråk för vägens syfte.

Planförslaget omfattar dock inte hela tvärförbindelsen, det vill säga inte Syrhålamotet i söder eller Älvegårdsområdet i norr, eftersom två gällande detaljplaner bedöms vara förenliga med ett genomförande av tvärförbindelsen utan några plantekniska åtgärder.

30 procents avlastning

Det övergripande målet med planen är att avlasta Kongahällavägen genom centrala Torslanda. Tvärförbindelsen erbjuder en kortare resa för många och en separat trafikanalys visar på cirka 30 procent avlastning. Vid ett genomförande av planförslaget kommer enligt utredningarna trafiksystemet i Torslanda också mer robust – och standarden på cykelförbindelsen förbättras.

Stadsmiljöförvaltningens Joachim Engver-Jensen är tilltänkt projektledare i ett kommande projekterings- och byggnadsskede.

”Klar 2029”

I februari i år skrev han till Torslanda-Öckerötidningen i ett mejl:

”Vi beräknar att ha en konsult på plats tidig höst, därefter följer cirka ett års projektering. Samtidigt inväntar vi att detaljplanen vinner laga kraft, om den blir överklagad kan det dröja till och med hösten 2027. När detaljplanen sedan vunnit laga kraft kommer vi därefter att handla upp byggnationen, med en byggstart vintern 2027.”

Enligt Joachim Engver-Jensen är den beräknade byggtiden cirka ett och ett halvt år och tvärförbindelsen beräknas kunna vara klar sommaren 2029 ”om projektet går som det ska”.