Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning

Tvärförbindelsen upp i kommunfullmäktige

Publicerad: idag kl 09:28

Den 28 maj hålls nästa sammanträde i Göteborgs kommunfullmäktige. Med i föredragningslistan är antagandet av detaljplanen för tvärförbindelsen i Torslanda. 

Annons

Beslutsärende 12: Handling 2026 nr 98. Antagande av detaljplan för Tvärförbindelse i Torslanda inom stadsdelarna Lilleby och Syrhåla. 

Så heter ärendet som kan se till att detaljplanen för tvärförbindelsen i Torslanda antas. 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige tillstyrker stadsledningskontorets förslag i sitt tjänsteutlåtande den 24 mars 2026 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar att detaljplanen, upprättad 28 maj 2024 och reviderad 8 december 2025, antas. 

Säker vägförbindelse

Syftet med detaljplanen är, vilket Torslanda-Öckerötidningen har rapporterat om tidigare, att möjliggöra en trygg och säker vägförbindelse för motortrafik med en tillhörande separerad gång- och cykelbana för de oskyddade trafikanterna. Detaljplanen syftar också till att omhänderta dagvatten samt större mängder vid skyfall, inom planområdet. Planförslaget innebär att befintlig väg i Bulyckeområdet byggs om till bättre standard samt att oexploaterad naturmark tas i anspråk för vägens syfte. 

Planförslaget omfattar dock inte hela tvärförbindelsen, det vill säga inte Syrhålamotet i söder eller Älvegårdsområdet i norr, eftersom två gällande detaljplaner bedöms vara förenliga med ett genomförande av tvärförbindelsen utan några plantekniska åtgärder.

30 procents avlastning

Det övergripande målet med planen är att avlasta Kongahällavägen genom centrala Torslanda. Tvärförbindelsen erbjuder en kortare resa för många och en separat trafikanalys visar på cirka 30 procent avlastning. Vid ett genomförande av planförslaget kommer enligt utredningarna trafiksystemet i Torslanda också mer robust – och standarden på cykelförbindelsen förbättras.

Stadsmiljöförvaltningens Joachim Engver-Jensen är tilltänkt projektledare i ett kommande projekterings- och byggnadsskede.

”Klar 2029”

I februari i år skrev han till Torslanda-Öckerötidningen i ett mejl: 

”Vi beräknar att ha en konsult på plats tidig höst, därefter följer cirka ett års projektering. Samtidigt inväntar vi att detaljplanen vinner laga kraft, om den blir överklagad kan det dröja till och med hösten 2027. När detaljplanen sedan vunnit laga kraft kommer vi därefter att handla upp byggnationen, med en byggstart vintern 2027.”

Enligt Joachim Engver-Jensen är den beräknade byggtiden cirka ett och ett halvt år och tvärförbindelsen beräknas kunna vara klar sommaren 2029 ”om projektet går som det ska”.

Henrik Edberg

TEXT:

Henrik Edberg
Dela
Mer från Torslanda
Tvärförbindelsen upp i kommunfullmäktige
Tvärförbindelsen upp i kommunfullmäktige

Den 28 maj hålls nästa sammanträde i Göteborgs kommunfullmäktige. Med i föredragningslistan är antagandet av...

Lions bussade elever till Slottsskogen
Lions bussade elever till Slottsskogen

Precis som förra året ställde föreningen Lions upp och såg till att elever från anpassad...

Skolelever tog kampen mot skräpet vid Skra Bro
Skolelever tog kampen mot skräpet vid Skra Bro

”Jag trodde inte det var så mycket skräp här”

Tung derbyförlust – men festlig TIK-helg
Tung derbyförlust – men festlig TIK-helg

Det blev en lång och innehållsrik helg för Torslanda IK där både herr- och damlaget...

Handbollsgrabbar plockade tio säckar skräp i Amhult
Handbollsgrabbar plockade tio säckar skräp i Amhult

Helgen den 9-10 maj mobiliserad cirka 7 000 idrottsungdomar över hela landet i en kraftsamling för...

Senaste nytt
Nu har Knippla en ny mötesplats
Nu har Knippla en ny mötesplats

Glada och stolta öbor och sommargäster flockades när Knipplas nya bibliotek och mötesplats invigdes.

Tvärförbindelsen upp i kommunfullmäktige
Tvärförbindelsen upp i kommunfullmäktige

Den 28 maj hålls nästa sammanträde i Göteborgs kommunfullmäktige. Med i föredragningslistan är antagandet av...

Skolchefen vill se sjöfartsutbildningar i världsklass
Skolchefen vill se sjöfartsutbildningar i världsklass

Nyligen var Fredrik Olindersson, skolchef för Chalmers sjöfartsskola och uppvuxen på Hönö, inbjuden till Öckerö...

Lions bussade elever till Slottsskogen
Lions bussade elever till Slottsskogen

Precis som förra året ställde föreningen Lions upp och såg till att elever från anpassad...

Skolelever tog kampen mot skräpet vid Skra Bro
Skolelever tog kampen mot skräpet vid Skra Bro

”Jag trodde inte det var så mycket skräp här”

Laddar

Brukar du fira Sveriges nationaldag?

Tack för din röst
Du har redan röstat på den här omröstningen
Välj ett alternativ!
Se resultatDölj resultat
Ledare/krönika
Dags att se över var produkterna är gjorda

Dags att se över var produkterna är gjorda

Under de senaste åren har det blivit mer och mer viktig för mig är att jag tittar var saker och ting är tillverkade.

Torslanda
Tung derbyförlust – men festlig TIK-helg

Tung derbyförlust – men festlig TIK-helg

Det blev en lång och innehållsrik helg för Torslanda IK där både herr- och damlaget var i spel samtidigt som hela föreningen samlades för den traditionsenliga TIK-dagen på Torslandavallen.

Annonser

Utforska spänningen på ett nytt casino utan svensk licens

Betting utan svensk licens

Casino utan svens licens

Hitta bästa casino utan svensk licens och spelpaus

Det är inte olagligt att spela på ett casino utan spelpaus och bonusarna är faktiskt bättre än på svenska sidor.

Den snabbaste betalningsmetoden för casino är swish, CasinoMedSwish.se jämför alla svenska casino med swish så du inte behöver göra det själv.

Jämför alla utländska casino som inte kräver gränser hos CasinonUtanSpelgräns.

Bettingstugan.se – Sveriges hem för spel

Hitta Sveriges bäst online casino hos Casinodealen.se

Jämför och hitta bettingsidor för svenska spelare på Sportbloggare.com

Slots Casino