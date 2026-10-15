Veckans tidning
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Två TIK-profiler hyllades på Torslandavallen

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Förra helgen blev speciell på Torslandavallen när två av föreningens stora profiler uppmärksammades för sina insatser i den röda tröjan.
På fredagen hyllades herrlagets lagkapten Ludvig Eknander för sina 200 matcher, inför den viktiga segern mot IK Kongahälla. På lördagen var det Ellinor Holsts tur att uppmärksammas för sina över 350 matcher, inför 585 åskådare i damernas säsongsavslutning mot GAIS.

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Två olika fotbollsresor, men med mycket gemensamt – hårt arbete, lojalitet och ett stort engagemang för Torslanda IK.

Från herrjunior till lagkapten

Ludvig gjorde sin första match för herrlaget 2016 och har sedan dess arbetat sig hela vägen från Herrjuniorerna till att bli en etablerad seniorspelare och lagkapten.

Genom hårt arbete och tålamod har han utvecklats till en mycket bra fotbollsspelare och en ännu bättre person och ledare. Ludvig leder genom sitt sätt att vara, träna och spela och är i dag en viktig förebild för herrlagets yngre spelare.

Han var en betydelsefull del av laget som tog steget upp i Ettan och har varit med om många stora TIK-minnen, från intensiva derbyn till Svenska Cupen borta mot Malmö FF.

Fredagens hyllning blev extra fint med Ludvigs föräldrar och flickvännen Linnea på plats för att dela stunden. Att herrlaget sedan följde upp med tre viktiga poäng mot IK Kongahälla gjorde kvällen ännu bättre.

Över 20 år i den röda tröjan

Ellinor gjorde sin första match för Torslanda IK:s damlag redan år 2000, bara 14 år gammal. Sedan dess har det blivit över 350 matcher och sammanlagt över 20 år i damlaget.

Eftersom matcharkiven från början av 2000-talet inte är fullständiga är det exakta antalet svårt att fastställa. Därför fick Ellinor ta emot en inramad Torslanda IK-jubileumströja med 350+ på ryggen.

Under åren har Elli varit en viktig del av damlagets historia och bidragit med både erfarenhet, trygghet och en stark klubbkänsla.

Lördagens firande fick en fantastisk inramning med 585 åskådare på Vallen när TIK mötte GAIS i säsongens sista match. Damerna stod för en stark prestation och dominerade stora delar av matchen, även om GAIS till slut vann och säkrade seriesegern i Division 3.

Vid Ellinors sida under uppmärksammandet fanns maken Martin och döttrarna Cornelia och Isabella. Extra fint är att nästa generation också har börjat sin fotbollsresa i Torslanda IK. En av döttrarna i år börjat spela i F2020.

Att själv ha debutera som 14-åring och fortfarande spela i damlaget idag och samtidigt se nästa generation ta sina första steg i föreningen – det säger mycket om vad en klubb kan betyda över tid.

Mer än antalet matcher

200 matcher för Ludvig. Över 350 för Ellinor.

Bakom siffrorna finns många år av träningar, matcher, lagkamrater och engagemang. Men framför allt två personer som genom sitt sätt att vara visar vad det innebär att representera Torslanda IK.

I en förening där vi vill ge unga spelare möjlighet att utvecklas hela vägen till seniorfotbollen är sådana förebilder ovärderliga.

Båda fick under förra helgens matcher ta emot blommor och varsin inramad jubileumströja som ett tack för sina insatser.

Stort grattis och tack, Ludvig och Ellinor. Ni betyder mycket för Torslanda IK – och vi ser fram emot många fler matcher tillsammans!

Redaktionen

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Redaktionen
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