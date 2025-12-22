Två Amhultsprojekt i nästa års startplan

Startplan 2026 innehåller de detaljplaner som föreslås starta under 2026. Inriktningen och antalet detaljplaner är anpassat till stadens behov av stadsutveckling med ett antal fokusområden.

Startplan 2026 skulle egentligen ha antagits under novembersammanträdet i stadsbyggnadsnämnden, men bordlades till decembermötet.

Startplan för 2026 omfattar totalt 26 detaljplaner i Göteborgs kommun som innehåller sammanlagt bland annat cirka 2 706 bostäder, varav cirka 204 småhus och cirka 394 studentbostäder. Planen omfattar också cirka 33 förskoleavdelningar, fem friliggande bostäder med särskild service, BmSS, samt cirka 75 000 kvadratmeter verksamhetsmark och cirka 50 000 kvadratmeter handel och kontor.

328 nya bostäder

Två av planbeskeden finns i Torslanda – närmare bestämt i Amhult, på Gamla Flygplatsvägen. Men de kommer att slås ihop till en gemensam detaljplan. Arbetet är tänkt att inledas under första kvartalet nästa år.

De båda planbeskeden godkändes av stadsbyggnadsnämnden i december 2023 med förhoppningen om att planarbetet skulle kunna inledas 2026. Något som nu alltså ser ut att bli verklighet.

Det gäller Aspelin Ramms plan för bostäder vid Gamla Flygplatsvägen som bland annat innefattar nuvarande Terminal 1-huset och den stora parkeringsplatsen utanför Nordic Wellness.

Precis ”vägg-i-vägg” västerut omfattar det även Cerneras plan för området i hörnet där Flygstationsvägen möter Gamla Flygplatsvägen, och det hus där Torslanda flygplats första ankomsthall, med Torslandas äldsta flygtorn, idag är lokaliserat.

Aspelin Ramm planerar att bygga 211 bostäder plus kommersiella kontorslokaler och butiker i den östra delen, och Cernera planerar för 117 bostäder i bostadsrättsform plus servicelokaler.