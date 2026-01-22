Tung hemmaförlust för THK mot Drott

Vi öppnar matchen piggt och får en bra start. Linus Andersson och Hugo Johansson sätter tidiga mål och vi går upp till 2–0 innan Drott arbetar sig in i matchen. Därefter svänger det snabbt. Drott spelar 7-6 spel som vi inte får bukt med där de spelar oerhört disciplinerat och får bra utdelning där vi inte lyckas få några “billiga” mål. Vi har tyvärr också alldeles för mycket tekniska fel i första halvlek men vi kämpar oss tillbaka målmässigt genom Filip Melin, Simon Larsson och Gunnar Bodin, men Drott håller ett par bollar upp och går till paus med ledning 12–15.

Bättre skärpa i andra halvlek och vi höjer tempot rejält. Försvarsspelet sitter bättre och vi får utdelning framåt. Felix Fogelholm, Alfred Tilly och Hugo Johansson kliver fram och vi kvitterar till 16–16 efter drygt åtta minuter – ett läge där matchen verkligen lever. Men varje gång vi får kontakt svarar Drott. Gästernas skytt Niclas Närenborn blir svårstoppad och ger Drott nytt andrum flera gånger om. Trots att vi aldrig släpper taget och reducerar ända in i slutminuten lyckas vi inte få till den sista kvitteringen.

Slutresultatet skrivs till 26–28, i en match där en storspelande Simon Holmqvist i Drotts mål stängde bakåt, ett konsekvent 7-6 spel ifrån motståndarna ett 20kg/20cm tyngre/längre per position tar ut sin rätt.

Torslandas målskyttar

Felix Fogelholm 4, Alfred Tilly 4, Hugo Johansson 4, Simon Larsson 3, Filip Melin 3, Gunnar Bodin 3, Linus Andersson 2, Anton Hedberg 1, Iker Zdolsek Ferara 1, Alvin Sirén 1.

Matchens lirare: Felix Fogelholm

/Joakim Hedberg

