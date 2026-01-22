Veckans tidning
Linus Andersson. Foto: Marcus Bjärneroth
Handboll

Tung hemmaförlust för THK mot Drott

Publicerad: i förrgår kl 09:01

Det blev en tung kväll i Torslanda Sporthall när vi föll med 26–28 (12–15) mot HK Drott Halmstad inför 120 åskådare. Trots en stark upphämtning i andra halvlek och flera chanser att komma ikapp räckte det inte hela vägen.

Vi öppnar matchen piggt och får en bra start. Linus Andersson och Hugo Johansson sätter tidiga mål och vi går upp till 2–0 innan Drott arbetar sig in i matchen. Därefter svänger det snabbt. Drott spelar 7-6 spel som vi inte får bukt med där de spelar oerhört disciplinerat och får bra utdelning där vi inte lyckas få några “billiga” mål. Vi har tyvärr också alldeles för mycket tekniska fel i första halvlek men vi kämpar oss tillbaka målmässigt genom Filip Melin, Simon Larsson och Gunnar Bodin, men Drott håller ett par bollar upp och går till paus med ledning 12–15.

Bättre skärpa i andra halvlek och vi höjer tempot rejält. Försvarsspelet sitter bättre och vi får utdelning framåt. Felix Fogelholm, Alfred Tilly och Hugo Johansson kliver fram och vi kvitterar till 16–16 efter drygt åtta minuter – ett läge där matchen verkligen lever. Men varje gång vi får kontakt svarar Drott. Gästernas skytt Niclas Närenborn blir svårstoppad och ger Drott nytt andrum flera gånger om. Trots att vi aldrig släpper taget och reducerar ända in i slutminuten lyckas vi inte få till den sista kvitteringen.

Slutresultatet skrivs till 26–28, i en match där en storspelande Simon Holmqvist i Drotts mål stängde bakåt, ett konsekvent 7-6 spel ifrån motståndarna ett 20kg/20cm tyngre/längre per position tar ut sin rätt.

Torslandas målskyttar
Felix Fogelholm 4, Alfred Tilly 4, Hugo Johansson 4, Simon Larsson 3, Filip Melin 3, Gunnar Bodin 3, Linus Andersson 2, Anton Hedberg 1, Iker Zdolsek Ferara 1, Alvin Sirén 1.

Matchens lirare: Felix Fogelholm

/Joakim Hedberg

