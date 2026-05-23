Tung derbyförlust – men festlig TIK-helg

Herrlaget inledde helgen på Kristi himmelsfärdsdag med hemmaderby mot Qviding FIF.

Matchen spelades under mycket svåra förhållanden efter kraftigt regn som gjort planen vattensjuk. Vid flera tillfällen stannade bollen helt i vattenpölar och det var svårt att spela den fotboll båda lagen ville spela. Trots det valde domaren att matchen skulle genomföras.

Qviding tog ledningen redan i den första minuten, men därefter var det Torslanda IK som under stora delar av matchen hade kontroll över spelet och skapade flera stora målchanser. Under första halvlek hade hemmalaget tre eller fyra riktigt bra lägen som kunde ha förändrat matchbilden helt.

Med fem minuter kvar fick Torslanda IK möjligheten att kvittera från straffpunkten vid ställningen 1–0, men straffen missades. Kort därefter kunde Qviding göra 2–0 trots Torslanda IK:s stora spelövertag.

Torslanda IK fortsatte dock att trycka framåt och fick till slut utdelning när Månz Karlsson nickade in reduceringen i slutminuterna.

Ett av de stora positiva beskeden var debutstarten för Adrian Gustafsson Janding, som spelade nästan hela matchen som mittback innan han fick ett tveksamt rött kort i slutskedet. Det var ännu ett exempel på det förtroende som klubbens unga spelare får – och hur de fortsätter att ta vara på sina möjligheter.

Laget saknade dessutom flera viktiga spelare i Hannes Davidsson, Dominic Wooldridge, Philip Bergqvist och Oscar Jannesson på grund av skador och sjukdom.

Glädjande var också att Harry Edge gjorde comeback efter en längre tids problem med hjärnskakning och direkt stod för assisten till Karlssons mål. Även Olle Lardmo bidrog med energi genom ännu ett starkt inhopp.

Herrlaget spelar nästa match borta mot Lindome nästa vecka.

Positiv insats trots tung avslutning

Dagen efter herrarnas derby spelade damlaget borta mot Näsets SK och stod återigen för en stark insats där lagets utveckling blev tydlig.

Under stora delar av matchen var Torslanda IK det spelförande laget och visade både mod och kvalitet i sitt spel. Näset tog ledningen efter sju minuter i en jämn första halvlek.

I början av den andra halvleken kvitterade Olivia Årstadius till 1–1 innan Amanda Wåhlin kort därefter gav Torslanda IK ledningen med 2–1 från straffpunkten.

Mot slutet blev det dock tungt när Näset kunde utnyttja fasta situationer och omställningar. Hemmalaget gjorde flera sena mål och vann till slut med 5–2.

Trots resultatet finns det många delar i spelet att bygga vidare på, och laget fortsätter att ta steg framåt inför kommande matcher i division 3.

Nu väntar hemmamatch mot Ytterby IS.

TIK-dagen samlade hela föreningen

På söndagen samlades hela Torslanda IK för den årliga TIK-dagen – en dag fylld av fotboll, aktiviteter och gemenskap för hela föreningen.

Alla delar av klubben var representerade under dagen – från gåfotboll och bordtennis till samtliga fotbollslag. Dagens stora aktivitet var den interna turneringen med hela 40 lag från olika åldrar och grupper inom föreningen.

Herr- och damernas seniorlag deltog aktivt genom att coacha, hjälpa till och spela tillsammans med barnen under turneringen. Matcherna blandade olika åldrar och tjejer och killar tillsammans, vilket skapade en härlig gemenskap över hela föreningen.

Juniorlagen ansvarade för aktiviteter och försäljning, samtidigt som flera av klubbens partners och sponsorer var på plats för att träffa medlemmar och supportrar.

För de yngre barnen fanns hoppborgar, aktiviteter och mini-turneringar på sargplanerna, medan knattelagen genomförde sina vanliga söndagsträningar.

Helgen avslutades med den första upplagan av “ultimate football”, där alla barn mötte ledarna i en stor avslutningsmatch. Med ungefär 200 spelare mot 40 ledare blev det en minst sagt målrik historia – och kanske ett resultat som spelarna kommer kunna påminna ledarna om ända fram till nästa års TIK-dag.

Nästa år kanske vi får förstärka ledarlaget med herr- och damernas seniorlag.

I Torslanda IK fokuserar vi på långsiktig utveckling framför kortsiktiga resultat – men det här är nog en seger som spelarna kommer kunna hålla över ledarna ända fram till nästa års TIK-dag.

Under dagen delades även Mikaels Minnesstipendium ut till årets bästa lagkamrater bland 15-årslagen. Årets stipendiater blev Linus Reistad (P2011) och Clara Bolneset (F2011) – två spelare som verkligen personifierar värderingarna i Torslanda IK. Grattis!

Ett stort tack riktas till alla volontärer, ledare och familjer som var med och gjorde TIK-dagen så speciell under 2026.

/Torbjörn