Linbanan har varit borttagen och avspärrad sedan ett träd föll ned över den i slutet av juni.

Träd förstörde barnens linbana – ”ska återställas”

Publicerad: augusti 26, 2025 kl 6:21 f m

Linbanan på Skutehagens skolgård blev snabbt populär, men efter knappt tre veckor fick den stängas – efter att blivit förstörd av ett nedfallet träd.

I början av sommaren, närmare bestämt den 10 juni, var det slutbesiktning på den nya lekplatsen på skolgården på Skutehagen. Kronan på verket, åtminstone om man ska se till popularitet, tycks ha varit den nya linbanan som invigdes då, och som snabbt blev en favorit för baren. 

Men lyckan skulle visa sig bli kortvarig. Plötsligt var linbanan borttagen och avspärrad. Något som fått vårdnadshavare till barn som uppskattade den att höra av sig till Torslanda-Öckerötidningen med frågor om varför så skett. 

Förklaringen visar sig vara ett nedfallet träd.

– Ett träd föll över linbanan den 30 juni, den blev då så pass skadad att den inte gick att laga. Nu har man spärrat av området i väntan på nya delar så att man kan sätta upp den igen, säger Cecilia Fors, kommunikatör på stadsfastighetsförvaltningen. 

Tanken är alltså att linbanan ska återinstalleras på Skutehagens skolgård. 

– Vi har inte någon exakt prognos på när den kan återställas, men det är alltså det som är tanken, säger Cecilia Fors.

Henrik Edberg

TEXT:

Henrik Edberg

