Torslandasonen har hela världen som arbetsplats

När Jörgen Warberg, ordförande för Riksförbundet HjärtLung på Öckerö frågade John Kluge om han och journalisten, sångerskan och författaren Frida Boisen ville göra en konsert till förmån för Hälsans Stig Öckerö genom Riksförbundet HjärtLung svarade de båda ja. Tillsammans med pianisten Tommy Jonsson samt Magnus Wassenius som gästspelar kommer de framföra välkända melodier och lotsa publiken genom sina egna erfarenheter kring mot- och medgångar.

– De kommer att prata hälsa och hjärt- och lungfrågor på ett personligt sätt utifrån vad de själva upplevt, säger Jörgen Warberg.

Förtrollar världen över

John Kluge har etablerat sig som en sångare av rang. Med en röst som förtrollar publik världen över har Kluges behärskning av den vokalistiska konsten vunnit kritikernas hyllning och musikentusiasters beundran. Han är ursprungligen utbildad vid Operastudio 95 på Göteborgs Operan, coachad av operasångare Sten Sjöstedt. Därefter har hovsångaren Ingvar Wixell samt den världskände sångpedagogen Seth Riggs varit Johns sångcoacher.

År 2019 gjorde han sin debut och solokonsert på anrika Weill Recital i Carnegie Hall, New York. Det blev succé! För John har Los Angeles annars varit staden i USA där många möten har utmynnat i inspiration och viktiga kontakter.

I nutid har John Kluge gjort stort avtryck internationellt med sin röst.

När vi ses har han en hektisk vår- och sommarsäsong bakom sig och pustar nu ut i sin bostad i Göteborg. John är visserligen smålänning till börden, född i Kalmar 1969, men uppvuxen i Torslanda.

– Ja, jag flyttade hit 1973, när jag var fyra år. Mina föräldrar fick då arbete här så jag har gått i såväl Noleredsskolan som i Torslandaskolan, säger han.

Bred repertoar

John Kluge har blivit rosad av kritiker för sin tenorröst och för sin scennärvaro. Hans repertoar är fokuserad på den populärklassiska musiken men han sjunger gärna även musikallåtar och visor. John har bland annat spelat huvudrollerna ”Danny” i musikalen Grease och ”Tony” i musikalen West Side Story. Därtill har han medverkat och givit konsert i tv och radio.

Lite drygt 25 år gammal startade han ett eget konsertbolag. Häri har han utvecklat en rad olika konsertkoncept bland annat julkonserten Änglaljus och Eleganza Evening. Julkonsertturnén Änglaljus har blivit en folkkär tradition med konserter från Malmö i syd, till Umeå i norr och USA i väst.

– I år fyller Änglaljus 30 år och det firar vi med ett stort jubileum, säger John.

Under de senaste 15 åren har John gjort över 1000 konsertframträdanden såväl här hemma som i olika länder i Europa. Även i USA, Nya Zealand, Australien och i Sydamerika har man fått lyssna till ”svensken”. Listan är därför lång på artister och musiker som har uppträtt med honom. Bland annat kan nämnas Tommy Körberg, Cyndee Peters, Anna-Lotta Larsson, Krister St Hill, Sanna Nielsen, Wenche Myhre, Anders Eljas, Py Bäckman, Johan Stengård, Magnus Johansson, Lars Roos, Linda Lampenius, Sofia Källgren … Därtill har John släppt fyra CD-skivor: Julstämning, Änglaljus, Songs for the Heart samt For You.

Många strängar

John har även en stiftelse, Kluge Insamlingsstiftelse, vars syftet är att ge ekonomiskt stöd, mentorskap och coachning till barn och ungdomar i Sverige inom musik, konst och litteratur. Tilldelat överskott från John Kluge – The Artistic Tenors verksamheter samt frivilliga bidrag från allmänhet och företag ger stiftelsen möjlighet att förverkliga sitt syfte.

Konstnärliga visionären

Förutom musikens värld är John Kluge också en talangfull målare. Hans kreativitet känner inga gränser när han förenar sina vokala talanger med sina konstnärliga förmågor och skapar en unik kombination som utskiljer honom i underhållningsbranschen. År 2016 upptäckte han nämligen en ny sida hos sig själv då han började att måla akvarell. Detta fick snabbt uppmärksamhet internationellt liksom i Sverige. Målningarna säljs idag genom egna vernissager och sociala medier världen över. Inspiration hittar han genom sina globala resor, möten och känslor. John har lovat att ta med några av akvarellmålningarna till konserten.

I dag skrivs originalmusik och text till John av låtskrivare världen över. När originalmusik och text förenad med originalmålningar och sång förmedlas och presenteras varumärket – John Kluge The Artistic Tenor.

Lokala rötter – global räckvidd

Trots att han har uppnått globala framgångar, förblir John Kluge förankrad i sina rötter i Torslanda. Hans uppväxt i denna stadsdel har lämnat ett outplånligt avtryck på hans konstnärskap och färgar hans framträdanden och skapelser med en känsla av autenticitet blandad med nostalgi.

Numera bor Kluge i centrala Göteborg med sin schäferhund Charlie men de åker ofta och besöker Johns mor i Torslanda. Det blir långa promenader i barndomsminnen som leder till inspiration och påminner honom om värderingarna och erfarenheterna som har format hans konstnärliga resa.

John är nu en internationell artist med många strängar på sin lyra men han glömmer aldrig sitt svenska ursprung och sin tid i Torslanda.