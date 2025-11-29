Torslandasonen gör sin enda spelning 2026 i Slottsskogen

Efter att ha genomfört ett 20-tal spelningar framför 165 000 fans under 2025 samlar Victor Leksell ihop sig inför 2026 och satsar allt på ett kort. En enda spelning blir det under året och då i Slottsskogen och Azaleadalen som för första gången sedan 2011 står värd för en konsert. Kvällen den 5 september 2026 beskrivs i ett pressutskick som ”extra allt” och det utlovas både konfettiregn, pophjärtan i brand, tårar och någon som träffar sin livs kärlek.

– Att få göra min största konsert någonsin, och att få göra den hemma i Göteborg – det är den största uppgiften jag tagit mig an, säger Victor Leksell.

– Slottsskogen är där jag växte upp, där jag hängde som tonåring, där jag drömde om att en dag stå på scen. Detta blir en kväll där vi firar Göteborg, musiken och alla som varit med mig på resan. Härmed vill jag nu bjuda in dig, var du än bor, till en oförglömlig kväll i Göteborg. Jag lägger hela mitt hjärta i den här spelningen. Jag vill att det ska bli något man minns resten av livet, säger han.