Torslandaskolan knyter rekord

Projektet med att knyta ihop de små gummibanden började redan i mars när skolan fokuserade extra på ett av sina värdeord: delaktighet. Att gemensamt knyta band på var sitt håll och sen fästa ihop dem stod på schemat. Det hela tog ordentlig fart när några elever kom på idén att försöka slå ett rekord. Lärarna tände snabbt på förslaget – och snart var hela skolan med.

– Idén kom helt från eleverna själva. De ville slå rekord, och då tänkte vi: Okej, då gör vi det till ett gemensamt projekt, berättar Linda Severinsen, lärare fritidshem och del av skolans trygghetsgrupp.

Hela skolan engagerad

Alla avdelningar och klasser, inklusive anpassad grundskola deltog i projektet vilket betyder att nästan 500 elever varit delaktiga under mars och april där de knutit Loom bands på raster och under fritiden – kanske har någon smugit in några band under lektionstid också. Men det är tydligt att arbetet präglas av stor glädje

– Det har varit jättekul! Att få samarbeta på det här sättet och kanske slå ett rekord – det känns kul, säger en av eleverna med ett stort leende.

Loom bands är små gummisnoddar i mängder av olika färger, ungefär lika stora som en ring för lillfingret. Vanligtvis används de till att knyta armband eller halsband, men här knöts de ihop till ett långt band. Och när det ska mätas – då gäller det att inte stretcha ut det. Med ett resultat på 895,5 meter långt rep – så tros det nuvarande rekordet, som tidigare sattes av en skola i Lerum, där det rapporterades ha knutit ett band på 436,8 meter, ha slagits med råge.

Ett konstverk och symbol för delaktighet

895,5 meter är svårt att föreställa sig. En löparbana på en idrottsplats är 400 meter lång. En promenad från Torslanda F-6 till Torslanda torg är ungefär 700 meter. Så vad ska skolan göra med det färgglada mästerverket nu?

– Vi tänker att vi ska rulla ihop det till stora nystan och presentera det som ett konstverk i skolans entré, säger Jennifer Bäckström, lärarkollega till Linda och skolans likabehandlingsledare.

– På så sätt blir det ett minne och en symbol för detta samarbete, fyller Linda i.