Torslandaskolan F-6 missade pris

Torslandaskolan F-6 var nominerad till Årets bästa byggnad i Göteborg. Ett pris som delas ut varje år och består av en plakett i brons och 10 000 kronor, efter ett initiativ av grosshandlarparet Per och Alma Olsson.

Priset ska tillfalla ”den byggherre som under nästföregående år färdigställt det eller de byggnadsverk som visat sig bäst motsvara estetiska samt därjämte hygieniska och praktiska krav.”

Men det blev inget pris till den nya skolan som invigdes 2024. I stället prisades kvarteret Spanjoletten, en del av Fixfabriken i Majorna, som stadens bästa byggnad 2025, medan World of Volvo fick ett hedersomnämnande.

– Brf Spanjoletten är verkligen ett fint exempel på god byggnadskonst. Här märks höga ambitioner och omtanke som skapat ett vackert och välkomnande kvarter med många fina detaljer i huset, säger Johannes Hulter (S), ordförande i juryn och ordförande i stadsbyggnadsnämnden i Göteborg.

Att priset gick till Majorna i år betyder att Amhults kyrka 2015 fortsatt är den enda byggnaden i Torslanda som vunnit priset, som delats ut sedan 1965.