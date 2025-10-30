Torslandas läskigaste plats

Torslanda-Öckerötidningen beslutade sig för att försöka ta reda på vad som egentligen är Torslandas mest skrämmande plats. Dit som riktiga monsterdiggare kan gå och känna historiens vingslag och riktigt vältra sig i skrämsel i det halloweenska höstmörkret.

Vad har vi då för historiska läskigheter i Torslanda? Kändast är väl att Jack the Rippers tredje offer, Elizabeth ”Long Liz” Stride, ursprungligen Elisabeth Gustafsdotter var född på Stora Tumleheds Gård 1843. Elisabeth döptes och konfirmerades i Torslanda kyrka och släktingar till henne ligger begravda där. Själv vilar Elisabeth på East London Cemetary i stadsdelen West Ham efter att världens mest mytomspunna seriemördare antas ha tagit hennes liv på Berner Street i Whitechapel den 30 september 1888.

Elisabeth Gustafsdotters livsöde är minst sagt ruskigt för den som vill ha stoff till en verklig spökhistoria lagom till Halloween.

Men vilken plats är otäckast i Torslanda?

En gammal utredning från 2004, när de stora byggnationerna i Amhult genomfördes, visar att det finns en plats som kallades för Galgebacken.

Mycket litet är känt om platsen.

Galgbackar finns runt om i Sverige och heter i stort sett alltid så för att de någon gång har utgjort en avrättningsplats.

På Lantmäteriets digitala kartor hittar vi vad vi söker: Galgebacken i Torslanda.

Namnet härstammar från folkmunstradition. I Göteborgs stadsmuseums arkiv finns dokument som beskriver platsen, men inga arkeologiska fynd som bevisar att det verkligen har varit en avrättningsplats.

– Det förefaller inte finnas några vidare belägg för en sådan användning, i varje fall inte arkeologiskt. Finns det historiska källor på det så känner jag inte till dem säger Johan Törnqvist, arkeolog på Göteborgs Stadsmuseum.

Inte heller Torslandahistorikern och ordföranden för Björlanda-Torslanda hembygdsföreningen, Urban Jansson, har lyckats gräva fram information om platsen.

– Jag har själv försökt att få fram information om platsen. Inget är dokumenterat så vitt jag vet. Den enda avrättningsplats som är belagd i närheten finns i Säve, säger Urban Jansson.

Forskningen och historieskrivningen ger oss inget. Men Halloween handlar ju om spökhistorier och skräckscenarion. Och varför skulle en folktradition döpa en plats till Galgebacken – om det aldrig har varit en galgbacke?

Vi väljer att tro att det är Torslandas otäckaste plats – för dem med livlig fantasi i alla fall.

Så här hittar du dit:

Mitt emellan den sista infarten till Falkebovägen och Nordlyckeskolan, på Skyttepaviljongens gatas västra sida, leder en stig genom en träddunge. Efter några meter blir den stenbetäckt – om det är gjort för hundratals år sedan – som vi väljer att tro – eller bara för några årtionden sedan, förtäljer inte historien.

Därefter kommer man till en relativt stor äng med ett antal träd på stigens högra sida. När ängen tar slut och man fortsätter stigen, ligger Galgebacken på vänster sida – gissar vi – 50-60 meter framöver in bakom träden och upp för bergsluttningarna.

Till ängen (vi rekommenderar inte att kliva över döda träd och klättra i berg i mörkret) kan riktiga skräckfantaster gå för att berätta spökhistorier – kanske om Elisabeth Gustafsdotters öde även om det inte har något med den faktiska platsen att göra. Eller så får man hitta på sin egen historia – om någon stackare som dinglade på höjden – efter att ha blivit oskyldigt dömd…

Henrik Edberg / Fredrik Helgesson