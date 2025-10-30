Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning
Halloween

Torslandas läskigaste plats

Publicerad: igår kl 08:44

Halloween står inför dörren, och med det massor av godis, ”trick or treatande” och organiserade spökvandringar som möjligen kan anses vara mer gulligt mysläskiga än riktigt otäcka. 

Torslanda-Öckerötidningen beslutade sig för att försöka ta reda på vad som egentligen är Torslandas mest skrämmande plats. Dit som riktiga monsterdiggare kan gå och känna historiens vingslag och riktigt vältra sig i skrämsel i det halloweenska höstmörkret. 

Vad har vi då för historiska läskigheter i Torslanda? Kändast är väl att Jack the Rippers tredje offer, Elizabeth ”Long Liz” Stride, ursprungligen Elisabeth Gustafsdotter var född på Stora Tumleheds Gård 1843. Elisabeth döptes och konfirmerades i Torslanda kyrka och släktingar till henne ligger begravda där. Själv vilar Elisabeth på East London Cemetary i stadsdelen West Ham efter att världens mest mytomspunna seriemördare antas ha tagit hennes liv på Berner Street i Whitechapel den 30 september 1888. 

Elisabeth Gustafsdotters livsöde är minst sagt ruskigt för den som vill ha stoff till en verklig spökhistoria lagom till Halloween. 

Men vilken plats är otäckast i Torslanda? 

En gammal utredning från 2004, när de stora byggnationerna i Amhult genomfördes, visar att det finns en plats som kallades för Galgebacken. 

Mycket litet är känt om platsen. 

Galgbackar finns runt om i Sverige och heter i stort sett alltid så för att de någon gång har utgjort en avrättningsplats. 

På Lantmäteriets digitala kartor hittar vi vad vi söker: Galgebacken i Torslanda.

Namnet härstammar från folkmunstradition. I Göteborgs stadsmuseums arkiv finns dokument som beskriver platsen, men inga arkeologiska fynd som bevisar att det verkligen har varit en avrättningsplats. 

– Det förefaller inte finnas några vidare belägg för en sådan användning, i varje fall inte arkeologiskt. Finns det historiska källor på det så känner jag inte till dem säger Johan Törnqvist, arkeolog på Göteborgs Stadsmuseum.

Inte heller Torslandahistorikern och ordföranden för Björlanda-Torslanda hembygdsföreningen, Urban Jansson, har lyckats gräva fram information om platsen.

– Jag har själv försökt att få fram information om platsen. Inget är dokumenterat så vitt jag vet. Den enda avrättningsplats som är belagd i närheten finns i Säve, säger Urban Jansson. 

Forskningen och historieskrivningen ger oss inget. Men Halloween handlar ju om spökhistorier och skräckscenarion. Och varför skulle en folktradition döpa en plats till Galgebacken – om det aldrig har varit en galgbacke?

Vi väljer att tro att det är Torslandas otäckaste plats – för dem med livlig fantasi i alla fall. 

Så här hittar du dit: 

Mitt emellan den sista infarten till Falkebovägen och Nordlyckeskolan, på Skyttepaviljongens gatas västra sida, leder en stig genom en träddunge. Efter några meter blir den stenbetäckt – om det är gjort för hundratals år sedan – som vi väljer att tro – eller bara för några årtionden sedan, förtäljer inte historien. 

Därefter kommer man till en relativt stor äng med ett antal träd på stigens högra sida. När ängen tar slut och man fortsätter stigen, ligger Galgebacken på vänster sida – gissar vi – 50-60 meter framöver in bakom träden och upp för bergsluttningarna. 

Till ängen (vi rekommenderar inte att kliva över döda träd och klättra i berg i mörkret) kan riktiga skräckfantaster gå för att berätta spökhistorier – kanske om Elisabeth Gustafsdotters öde även om det inte har något med den faktiska platsen att göra. Eller så får man hitta på sin egen historia – om någon stackare som dinglade på höjden – efter att ha blivit oskyldigt dömd…

Henrik Edberg / Fredrik Helgesson

Henrik Edberg

TEXT:

Henrik Edberg

Dela
Mer från Torslanda
Runt 1000 anställda får gå från Volvo Cars
Runt 1000 anställda får gå från Volvo Cars

Beskedet kommer i samband med att kvartalrapport presenteras, vilket Sveriges Radio var först att rapportera...
Torslandas läskigaste plats
Torslandas läskigaste plats

Halloween står inför dörren, och med det massor av godis, ”trick or treatande” och organiserade...
Från Zenithgården via franska giganterna till landslagsspelare
Från Zenithgården via franska giganterna till landslagsspelare

Försvarsspelaren Elma Junttila Nelhage har tagit sig från Björlanda och Hovgårdsvallen hela vägen till Lyon...
Försvarsmakten vänder om Säve
Försvarsmakten vänder om Säve

Castellum, som idag äger Säves flygplats, har en önskan om att korta rullbanan från 1085...
Begagnade glasögon förändrar liv i Tanzania
Begagnade glasögon förändrar liv i Tanzania

De där gamla glasögonen som många till mans har i byrålådorna kan förändra liv i...
Senaste nytt
Desperata tider föder desperata åtgärder
Desperata tider föder desperata åtgärder

Inför nästa års val genomförs åtgärder för att Sverige ska stå bättre rustade mot desinformation...
Runt 1000 anställda får gå från Volvo Cars
Runt 1000 anställda får gå från Volvo Cars

Beskedet kommer i samband med att kvartalrapport presenteras, vilket Sveriges Radio var först att rapportera...
Torslandas läskigaste plats
Torslandas läskigaste plats

Halloween står inför dörren, och med det massor av godis, ”trick or treatande” och organiserade...
Från Zenithgården via franska giganterna till landslagsspelare
Från Zenithgården via franska giganterna till landslagsspelare

Försvarsspelaren Elma Junttila Nelhage har tagit sig från Björlanda och Hovgårdsvallen hela vägen till Lyon...
Försvarsmakten vänder om Säve
Försvarsmakten vänder om Säve

Castellum, som idag äger Säves flygplats, har en önskan om att korta rullbanan från 1085...
Laddar

Är det för tidigt att sätta upp julbelysning?

Tack för din röst
Du har redan röstat på den här omröstningen
Välj ett alternativ!
Se resultatDölj resultat
Ledare/krönika
Desperata tider föder desperata åtgärder

Desperata tider föder desperata åtgärder

Inför nästa års val genomförs åtgärder för att Sverige ska stå bättre rustade mot desinformation och påverkanskampanjer både från internationella och inhemska aktörer. 
Björlanda
Från Zenithgården via franska giganterna till landslagsspelare

Från Zenithgården via franska giganterna till landslagsspelare

Försvarsspelaren Elma Junttila Nelhage har tagit sig från Björlanda och Hovgårdsvallen hela vägen till Lyon och det framgångsrikaste klubblaget i Europa.
Annonser

Betting utan svensk licens

Casino utan svens licens

Hitta bästa casino utan svensk licens och spelpaus

Allt du behöver veta om betting utan svensk licens hittar du på casinoburst.com

På Testarna kan du snabbt och lätt hitta casinon utan Spelpaus

Spelcash.se – Speltips och rescensioner av alla spelbolag.

Utforska spänningen på ett nytt casino utan svensk licens!

Det är inte olagligt att spela på ett casino utan spelpaus och bonusarna är faktiskt bättre än på svenska sidor.

Den snabbaste betalningsmetoden för casino är swish, CasinoMedSwish.se jämför alla svenska casino med swish så du inte behöver göra det själv.

Jämför alla utländska casino som inte kräver gränser hos CasinonUtanSpelgräns.

Bettingstugan.se – Sveriges hem för spel

Hitta Sveriges bäst online casino hos Casinodealen.se

Jämför och hitta bettingsidor för svenska spelare på Sportbloggare.com

Slots Casino