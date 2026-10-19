– Torslandas egen olympier

27-åriga Hanna Johnssons första kontakt med segling kom via jollesegling i sjöscouterna hemma i Torslanda, tillsammans med hennes storebror.

I sjuårsåldern började den blivande olympiern segla i Hjuviks båtklubb ute på Lilla Varholmen. De första åren seglade hon optimistjolle, sedan betade hon av klasser som E-jolle, ILCA 6 (Laser radial) och 49erFX innan hon 2021 började med klassen Nacra 17 – en klass som hon har rönt stora framgångar i tillsammans med Emil Järudd.

Hanna Johnsson minns den första internationella medaljen som hon tog, ett junior-EM-silver i E-jolle 2016, som en mycket betydelsefull framgång.

Vilka resultat tillsammans med Emil Järudd är du mest nöjd med?

– I Nacra 17 tog Emil och jag ett VM-brons 2023 efter att bara ha seglat ihop i två år vilket var riktigt häftigt. De resultat jag är mest nöjd med är dock från årets säsong då vi var topp fem i alla tävlingar som vi deltog i, säger Hanna Johnsson.

Årets säsong inleddes med vinst i världscuptävlingen Trofeo princesa Sofia i Palmaviken i Spanien.

– Det var extra häftigt att vi även tog hem totalsegern över alla båtklasser där, säger Hanna Johnsson.

EM-guld i Tyskland

Det följdes upp av en femteplats på VM, en andraplats i väldscuptävlingen Kieler Woche, EM-guld i tyska Eckenförde och slutligen ännu en världscupvinst i årets sista stora tävling i Los Angeles – en viktig seger, enligt Hanna, då det var första tävlingen på de blivande OS-vattnen 2028.

Hur ser du på femteplatsen i VM i Quiberon i franska Bretagne?

– Vi började VM med två stora missar i form av en kapsejsning och en tjuvstart. Redan där hade vi hamnat i ett svårt läge för att nå en pallplats, men vi fortsatte kämpa och klättrade ända upp till en femteplats. Vi var lite bittra över att vi missade pallen men revanschsugna inför kommande Europamästerskap.

På EM i juli gick det som sagt betydligt bättre när Hanna och Emil lyckades bärga ett EM-guld efter ett mästerskap präglat av både hårda och väldigt lätta vindar.

VM i Polen 2027

Nästa år går VM av stapeln i Polen. Ett mästerskap som seglarna har siktet inställt på redan nu.

– Nu under vintern kommer vi ha fokus på att välja ut det material vi tycker bäst om för att vara redo när tävlingssäsongen börjar igen i slutet av mars. Det kommer bli många timmar på vattnet och till en början kommer vi att ha stort fokus på fartträning. Vi lägger även mycket tid på fysträning för att orka det tunga arbetet ombord. När vi närmar oss första tävlingen kommer vi börja träna mer manövrar och starter. VM i Polen är vår viktigaste tävling nästa år eftersom de första och flesta nationsplatserna till OS kommer delas ut till toppnationerna.

De olympiska sommarspelen 2028 äger för tredje gången i historien rum i Los Angeles och genomförs i juli 2028. Även de tävlingarna finns i bakhuvudet på Hanna och Emil, efter att ha fått smak för OS-deltagande 2024.

Känner in vattnen i LA

– Eftersom vårt stora mål är att ta plats även till nästa OS så finns det med i planen för allt vi gör. I seglingssporten är det en stor fördel att ha seglat på en tävlingsplats tidigare för att lära sig vind- och strömförhållandena på de specifika banområdena.

– Vi spenderade en hel månad i LA redan i somras och kommer även att åka dit nästa år för att hinna bekanta oss ordentligt med platsen. Det är också mycket logistik och planering som måste göras för att kunna träna och tävla på olika platser. Det tar både mycket tid och pengar att frakta båtar och utrustning till Kalifornien. Därför försöker vi också lägga tid på att skaffa sponsorer som vill stötta oss i vår satsning.

Vad måste ni göra för att toppa formen till OS 2028?

– Nacra 17 är en båt som kräver styrka, balans och kondition av både rorsman och gast. Även båten behöver formtoppas och det gäller att ha extremt bra koll på allt material för att båten ska foila så högt och snabbt som möjligt genom vattnet. Sedan är det viktigt att träna mycket och i varierande förhållanden så att vi som team behärskar olika vindstyrkor och vågor. Kommunikation och synk mellan rorsman och gast är något vi ständigt försöker förbättra eftersom vi behöver ta många snabba strategiska och taktiska beslut ute på banan, avslutar Hanna Johnsson.