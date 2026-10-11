Torslandarevyn tar plats i morgonsoffan

Den i förväg vanligtvis så hemlighetsfulla Torslandarevyn väljer att redan nu lyfta på locket och avslöja lite om 2027-års revy.

Nästa års Torslandarevy kommer att heta Sicka exter. Första akten är skriven av regissören och manusförfattaren Johanna Sandström, som den här gången också har fått skrivhjälp av skådespelaren och ensemblemedlemmen Mikael Magnusson.

– Nytt för i år är att vi har arbetat om första akten en hel del och frångått temadelen. I år kör vi vår version av en morgonstudio i tv, med diverse komiska inslag. Tänk er ett upplägg likt Macken, fast en morgonsoffa i stället för en bilverkstad. Allt tokigt kan hända, och kommer hända, säger Johanna Sandström.

Namnet då? Sicka exter. De flesta göteborgare som uppnått en viss ålder, vet nog att det på rikssvenska betyder ungefär ”vilka galenskaper”. Enligt Johanna Sandström är det precis det som sammanfattar föreställningen på bästa vis.

Intriger och mystik

I första akten får publiken möta programledarna Beppo och Penny i morgonprogrammet Morgonhörnan. Där får de besök av diverse gäster bland annat influencers. Sedan blir det förstås musik, provsmakning, nyheter och väder och mycket annat av det vi ser i tv-kanalernas vanliga morgonsoffor, fast förstås betydligt mer skruvat.

– Penny är den erfarna och rutinerade programledaren som är skeptisk till rekryteringen av Beppo som är ung och ny i branschen. Penny är högst tveksam till att Beppo har vad som krävs för att vara programledare, säger Johanna.

Intrigerna tätnar ytterligare när mystiska saker börjar ske bakom kulisserna och föremål börjar försvinna.

Högt tempo i akt två

– Den andra akten kommer precis som tidigare år vara full av fartfyllda sketcher, sång, musik, dans och digitala inslag. Allt som oftast med anknytning till aktualitetshändelser från 2026, i en hisnande akt med många träffsäkra nummer. Att glädja är vårt främsta mål och det hoppas vi att vi lyckas med i den här revyn, avslutar Johanna Sandström.

Biljetterna till Sicka exter släpptes i förra veckan, och finns tillgängliga på Torslandarevyns hemsida.