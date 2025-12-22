Veckans tidning
Torslandarevyn släpper jullåt

Publicerad: idag kl 14:33 (uppdaterad idag kl 14:35)
I januari är Torslandarevyn tillbaka på Vingen med föreställningen ”Gôrbra, eller Hur sjukt som helst!”. Men för den som inte kan vänta till dess, eller bara vill ha lite extra lokal julkänsla, släppte ensemblen i dagarna sin alldeles egna jullåt: ”Jul i Götet” på bland annat Spotify. 

Låten, som är skriven av Johanna Sandström, Jake Keelyn och Kim Bengtsson, är en klassisk glad jullåt med både en och annan textmässig referens till Torslanda. Men den har ingenting med nästa års revy, som i huvudsak utspelar sig i sjukhusmiljö, att göra. 

– Låten är helt fristående från Gôrbra. Jag lekte lite med AI och började skriva texten. Sedan tyckte de andra att den blev väldigt bra. Vi har en i ensemblen som har en kompis som har en inspelningsstudio, så på den vägen är det, säger Johanna Sandström från Torslandarevyn. 

Henrik Edberg

TEXT:

Henrik Edberg
