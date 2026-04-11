Torslandafestivalen ställs in

– Vi är synnerligen förundrade och ledsna över att socialförvaltningen i år för första gången sedan Torslandafestivalen startade inte beviljar tillräckligt stöd för festivalen, säger Helena Dahlgren, verksamhetsansvarig på Vingen.

Vid förra årets festival uppgick kostnaderna till 185 000 kronor. Alltså 25 000 kronor mer än vad arrangörerna fick i stöd av socialnämnden Hisingen.

När Vingen i år ansökte om stöd för festivalen fick de följande svar från Socialnämnden Hisingen på mejl:

”Socialförvaltningen Hisingen har under året reviderat sina lokala anvisningar för föreningsbidrag. Syftet med revideringen är att tydligare rikta det selektiva föreningsbidraget mot insatser som direkt bidrar till socialt förebyggande, hälsofrämjande arbete samt meningsfullfritid för barn och unga för prioriterade målgrupper, samt att skapa en mer likvärdig och transparent bedömning mellan olika ansökningar.”

Får inte del av nya pengar

För bara ett par veckor sedan meddelade det rödgröna styret i Göteborgs kommun att man i sin kompletteringsbudget avsatt fyra miljoner kronor till stöd för föreningar i Torslanda som har fokus på aktiviteter för barn och ungdomar. Det är socialnämnden Hisingen och kulturförvaltningen som fått uppdraget att ”hitta metoder” för hur pengarna ska fördelas.

Och det innefattar tydligen inte Torslandafestivalen. Något som gör föreningen Kulturhuset Vingen förundrade, då de menar att Torslandafestivalen i första hand riktar sig till just till den målgruppen.

– Festivalen vänder sig främst till barn och unga i området då vi har scenprogram med barn och unga inom dans, musik och sångundervisning. Vi har prova-på i olika föreningar. Dessutom har vi hoppborgar, ansiktsmålning, barnföreställningar och mycket annat, säger Helena Dahlgren.

Omöjligt att arrangera festivalen

Socialnämnden Hisingen fortsätter sitt mejlsvar till Vingen, där det beviljade stödet krympt från 160 000 kronor till 25 000 kronor, med att skriva:

”I bedömningen av er ansökan har vi därför utgått från de reviderade anvisningarna och gjort en prövning av vilka delar av arrangemanget som tydligast uppfyller kriterierna för selektivt föreningsbidrag. Bidraget har beviljats för de delar som bedöms ha en direkt socialt förebyggande effekt och särskilt stärker barns och ungas delaktighet – i detta fall marknadsföring för att nå målgruppen samt hoppborgar/tivoli som möjliggör tillgängliga barnaktiviteter.

Det är alltså inte ett ställningstagande mot festivalen som sådan eller dess värde för området. Tvärtom ser vi att arrangemanget bidrar till gemenskap och synliggörande av lokala aktörer.”

Beskedet gör att Vingen nu konstaterar att det blir omöjligt för dem att kunna arrangera Torslandafestivalen 2026, i och med det kraftigt minskade stödet.

– Det är sorgligt! Trots ösregn förra året blev det en lyckad festivaldag med många glada besökare, inte minst barn. Vi såg alla fram emot 2026-års festival, kanske till och med i solsken denna gång, avslutar Helena Dahlgren.