Torslandabo på jakt efter stor-vinst i Postkodmiljonären

Att Magnus hamnade i frågestolen kan han tacka sina barn för.

– Ja, det var barnen som anmälde mig. ”Pappa – du vet ju allt!” sa de. Och det är klart, när man sitter i tv soffan och tittar på, då är det ju oftast lite enklare. Men när man väl är där blir det ju något annat.

Efter att han blivit anmäld av sina barn dröjde det till produktionen hörde av sig. Han fick svara på mängder av kontrollfrågor och så en dag kom samtalet där han fick frågan om att komma till studion och ställa upp på riktigt. Förra veckan fick han då sina första frågor i sändning och tog sig över första viktiga gränsen på 10 000 kronor, vidare till 20 000. Fredagens program inleds med frågan värd 30 000 och med sig har han alla livlinor.

Men hur det går har han inte avslöjat för någon – inte ens familjen.

– Det är klart att det är svårt att hålla masken så länge, det spelades ju in för ett tag sen. Men på fredag blir det kul att tillsammans ladda upp med snacks och sätta oss framför tv:n och se om det blir några pengar till en resa eller inte.