Torslanda Torg får ny fiskbutik med lokala krafter bakom disken

Det blir Fiskskaldjur som redan driver en butik i Amhult som tar över fiskbutiken på Torslanda Torg.

Huvudansvaret i familjeföretaget har Baldvin Ahlander tillsammans med sina kusiner Joakim och Tim Hvarfvenius.

När de fick höra att den tidigare fiskhandlaren hade stängt beslutade de sig efter en kortare betänketid att de skulle köra.

– Vi är ju uppvuxna i närheten av torget och har spenderat massor av tid där, på gymmet och på Hemköp, så vi känner extremt mycket för det här området. Vi älskar Torslanda och vill erbjuda den absolut bästa kvaliteten av fisk och skaldjur här, säger Baldvin Ahlander.

Ser fortsättning efter ombyggnationen

Smygöppningen skedde redan i torsdags och butiken är öppen nu i helgen. Namnet blir det samma som de andra butikerna de driver, alltså Fiskskaldjur.

Torslanda Torg ska byggas om inom några år, ser ni en fortsättning även efter det?

– Vi ser absolut en fortsättning efter det. Det nya torget ser ut att bli jättefint ut efter de skisser som jag har sett.

Kommer ni finnas i några tillfälliga lokaler under tiden torget byggs om?

– Vi har ju en fiskvagn, så det skulle nog gå. Vi är öppna för förslag. Vi har inte kommit så långt i diskussion med Balder, men det kommer nog lösa sig.

Vilka tider som butiken på Torslanda Torg kommer att ha öppet är ännu inte klart, men enligt Baldvin Ahlander lutar mycket åt att det blir de ”klassiska fiskbutikstiderna” tisdag till lördag.

Fiskskaldjur på Torslanda Torg söker också två personal som kan hjälpa till och bemanna butiken.

Butiker i Sverige och Schweiz

Förutom butikerna i Torslanda har Fiskskaldjur även två butiker i Stockholm, en i Särö och en i schweiziska Zürich.

Tidigare har familjen bakom Fiskskaldjur även drivit butiken Fiskstjärnan i Amhult och en lunchrestaurang vid Torslandakrysset.