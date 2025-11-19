Veckans tidning
Alexander Nordström, med keps till vänster, tillsammans med engagerade lyktvakter och distributörer.

Torslanda Sjöscoutkår håller lågan levande

Publicerad: idag kl 06:40

En låga som tändes år 565 letar just nu sin väg genom Europa och Sverige. På vägen fick sjöscoutkåren vara lyktvakter. ”Jag har två brinnande gravljus där hemma” berättar Alexander Nordström.

Fredsljuset tänds i Födelsekyrkan i Betlehem – på en låga som brunnit sedan år 565. Varje år sedan 1986 sprids ljuset genom en stafett som drivs av scouter. Dessa för lågan runt om i landet. På sin väg till, i detta fall, Jukkasjärvi, fick representanter från Torslanda Sjöscoutkår hjälpa till att hålla lågan levande när de fick agera lyktvakter i ett stafettbyte för lågan, när den fördes norr över. 

Alexander Nordström, scoutledare i Torslanda Sjöscoutkårs avdelning för upptäckare och äventyrare, var på plats när lågan ceremoniellt fördes vidare. 

– Det här är en så himla fin historia. Inför jul så sprider scouter över hela Europa ljuset – som alltså inte är en religiös symbol, utan en symbol för hoppet om fred. Här ska ljuset tas hela vägen upp till ishotellet i Jukkasjärvi.

Lågan får inte slockna under färden – varpå säkerheten är noggrant genomtänkt. 

– Förr så flyttade man oftast lågan med tåg, men det har man gått ifrån nu. I stället kör man lågan. Och jag vet att de som kör idag har kollat med polis och räddningstjänst och alla säger att det är okej att köra med lågan på det här sättet i bilen. Det är helt säkert. 

Lågan lämnades över efter att ha körts från Varberg, innan det skulle köras vidare med ny förare till Vara. Lågan, eller lågorna, hålls i en plåthink levande med fyra ljus, för att motverka att lågan slocknar. Själv har Alexander nu två stora gravljus som brinner hemma hos sig och i sin roll som lyktvaktare kan den som vill hämta lågan.

– Förra året lyckades jag hålla lågan vid liv fram till jul, berättar han. Då hade vi till och med besökare från Borås som kom för att hämta en låga. 

För honom är det symboliken som gör traditionen speciell, att få vara med och dela lågor som tar sig över hela Europa är häftigt.

– Det känns absolut speciellt vid överlämningen. Det är inte minst en väldigt trevlig händelse. Och så gillar jag symboliken bakom, att man delar ett ljus som man sprider tillsammans för fred. Hopp och fred i vår omvärld.

Fredrik Helgesson

Fredrik Helgesson
