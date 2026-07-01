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Veckans tidning

Torslanda på bröstet när Blåvitt spelade

Publicerad: idag kl 16:18

Lördagen den 27 juni fick Torslandavallen finbesök när IFK Göteborg tog emot det norska tippeligalaget HamKam i en träningsmatch inför den allsvenska omstarten.

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Trots sommarens hittills varmaste dag hade 750 åskådare tagit sig till Torslandavallen för att se matchen.

IFK Göteborg har den här säsongen ett annorlunda koncept för sina matchtröjor. Vid var och en av lagets 15 hemmamatcher pryds tröjan av namnet på ett av Göteborgs stadsområden i stället för den ordinarie tröjsponsorn. Tröjan med ”Torslanda” på bröstet var ursprungligen planerad att lanseras i samband med allsvenskans 23:e omgång, men när IFK Göteborg valde att förlägga en av sommarens träningsmatcher till Torslandavallen tidigarelades lanseringen. Den unika matchtröjan släpptes två timmar före avspark, och köerna ringlade långa framför Blåvitt-shoppens tält på Torslandavallen.

På planen ställde IFK Göteborg upp med ett i stort sett ordinarie lag och var det bättre laget under den första halvleken. Redan i den nionde minuten nickade lagkaptenen August Erlingmark in ledningsmålet efter en hörna från Noah Tolf. Efter paus tog gästande HamKam över spelet, och efter drygt en timmes spel hade norrmännen vänt matchen genom två mål av Henrik Udahl. Matchen slutade därmed 2–1 till HamKam. När Allsvenskan återupptas den 5 juli väntar AIK på Gamla Ullevi för IFK Göteborg.

/Jakob Ramsö

Redaktionen

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Redaktionen
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Torslanda
Torslanda på bröstet när Blåvitt spelade

Torslanda på bröstet när Blåvitt spelade

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