Torslanda IK lyfts i Sveriges största VM-podd

På morgonen efter Nya Zeelands 2-2 mot Iran i fotbolls-VM lyfter de rutinerade journalisterna Erik Niva och Simon Bank kopplingen mellan den nyzeeländska fotbollen, via Declan Edge och Olé Academy, och Torslanda IK i sin dagliga VM-podcast.

”Halvvägs ut i havet från Göteborg”, så inleder Erik Niva sin utläggning om Torslanda i Aftonbladets podd Bank & Niva, innan han – på klassiskt Nivamanér – lägger ut texten om den nyzeeländska fotbollens koppling till Torslanda IK.

Tvåmålsskytten i matchen mot Iran – Elijah Just – är bara en av de nyzeeländska landslagsmän som hyllar Torslanda IK:s forne tränare Declan Edge – för vad han har gjort för den inhemska fotbollen i hemlandet.

En annan är mittbacken Nando Pijnaker som spelade Division 2-fotboll med Torslanda IK 2019.

Niva berättar bland annat om hur samarbetet mellan talangutvecklaren Declan Edge och Olé Academy, och Torslanda IK på andra sidan jordklotet kom på plats genom Edges vänskap med TIK:s nuvarande sportchef Dan Keat.

– Just den här bryggan mellan ett landslag som just har tagit poäng i VM – på den största scenen du kan föreställa dig – och Torslanda, som är en ganska undanskymd scen i sammanhanget. Ja, den historien tycker jag är underberättad och därför vill jag ge den lite strålkastarljus, säger Erik Niva i podden.

Simon Bank avslutar med att ge idrottsklubben en rågad skopa kärlek:

– Torslanda är en hedervärd och fin förening.

Den som bara vill lyssna på Torslanda-delen av poddavsnittet (som heter ”Jordanien kliver in i VM – för första gången”) kan spola fram till minut 30 av programmet.