Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning

Torslanda IK lyfts i Sveriges största VM-podd

Publicerad: igår kl 15:03 (uppdaterad igår kl 09:47)
Annons

På morgonen efter Nya Zeelands 2-2 mot Iran i fotbolls-VM lyfter de rutinerade journalisterna Erik Niva och Simon Bank kopplingen mellan den nyzeeländska fotbollen, via Declan Edge och Olé Academy, och Torslanda IK i sin dagliga VM-podcast. 

”Halvvägs ut i havet från Göteborg”, så inleder Erik Niva sin utläggning om Torslanda i Aftonbladets podd Bank & Niva, innan han – på klassiskt Nivamanér – lägger ut texten om den nyzeeländska fotbollens koppling till Torslanda IK. 

Tvåmålsskytten i matchen mot Iran – Elijah Just – är bara en av de nyzeeländska landslagsmän som hyllar Torslanda IK:s forne tränare Declan Edge – för vad han har gjort för den inhemska fotbollen i hemlandet. 

En annan är mittbacken Nando Pijnaker som spelade Division 2-fotboll med Torslanda IK 2019.

Niva berättar bland annat om hur samarbetet mellan talangutvecklaren Declan Edge och Olé Academy, och Torslanda IK på andra sidan jordklotet kom på plats genom Edges vänskap med TIK:s nuvarande sportchef Dan Keat.  

– Just den här bryggan mellan ett landslag som just har tagit poäng i VM – på den största scenen du kan föreställa dig – och Torslanda, som är en ganska undanskymd scen i sammanhanget. Ja, den historien tycker jag är underberättad och därför vill jag ge den lite strålkastarljus, säger Erik Niva i podden. 

Simon Bank avslutar med att ge idrottsklubben en rågad skopa kärlek:

– Torslanda är en hedervärd och fin förening.

Den som bara vill lyssna på Torslanda-delen av poddavsnittet (som heter ”Jordanien kliver in i VM – för första gången”) kan spola fram till minut 30 av programmet.

Henrik Edberg

TEXT:

Henrik Edberg
Dela
Mer från Torslanda
Torslanda IK lyfts i Sveriges största VM-podd
Torslanda IK lyfts i Sveriges största VM-podd

Fotbolls-VM-podcasten Bank & Niva lys över Torslanda IK: nyzeeländska landslagsmän hyllar deras tränare Declan Edge...

Nu ska gående och cyklister skyddas bättre längs sträcka i Björlanda
Nu ska gående och cyklister skyddas bättre längs sträcka i Björlanda

Trafikverket ska anlägga en gång- och cykelväg längs Kongahällavägen, mellan Spänstvägen och Säve flygplats. 

”Inga planer för kollektivtrafik på tvärförbindelsen”
”Inga planer för kollektivtrafik på tvärförbindelsen”

Göteborgs Stad kallar Torslanda Tvärförbindelse en förutsättning för stadsdelens framtid. Samtidigt säger Västtrafik nej till...

Zenith vann mot Bergdalen efter två nickmål
Zenith vann mot Bergdalen efter två nickmål

Zenith fick en drömstart på Hovgårdsvallen och kunde sedan kontrollera matchen hela vägen till seger.

Efter elva år – tvärförbindelsen får grönt ljus
Efter elva år – tvärförbindelsen får grönt ljus

Det betyder att den segdragna historien, som varit aktuell länge (och vid olika tidpunkter), äntligen...

Senaste nytt
Torslanda IK lyfts i Sveriges största VM-podd
Torslanda IK lyfts i Sveriges största VM-podd

Fotbolls-VM-podcasten Bank & Niva lys över Torslanda IK: nyzeeländska landslagsmän hyllar deras tränare Declan Edge...

Misshandel i Amhult och oroväckande trendbrott i Hönö Klåva
Misshandel i Amhult och oroväckande trendbrott i Hönö Klåva

Ökande våldsbrott i Öckerö kommun och däckstöld i Torslanda.

Stort intresse för årets feriejobb i Öckerö kommun
Stort intresse för årets feriejobb i Öckerö kommun

Årets feriejobb i Öckerö kommun har varit eftertraktade. Fler har sökt än vad det finns...

Nu ska gående och cyklister skyddas bättre längs sträcka i Björlanda
Nu ska gående och cyklister skyddas bättre längs sträcka i Björlanda

Trafikverket ska anlägga en gång- och cykelväg längs Kongahällavägen, mellan Spänstvägen och Säve flygplats. 

Spökdykare prisade av Naturskyddsföreningen
Spökdykare prisade av Naturskyddsföreningen

2025-års strandskatepris, som utses av Naturskyddsföreningen i Bohuslän, har tilldelats organisationen Divers Against Ghost Nets.

Laddar

Kommer du att följa alla Sveriges matcher i fotbolls-VM?

Tack för din röst
Du har redan röstat på den här omröstningen
Välj ett alternativ!
Se resultatDölj resultat
Ledare/krönika
Öckerö kommun är ett turistmål, Torslanda är det inte

Öckerö kommun är ett turistmål, Torslanda är det inte

Öckerö lockar fler besökare än någonsin, men i Torslanda blir turistlöftena mest prat. Hur kan ett havsnära område med stor potential få så lite tillbaka?

Torslanda
Torslanda IK lyfts i Sveriges största VM-podd

Torslanda IK lyfts i Sveriges största VM-podd

Fotbolls-VM-podcasten Bank & Niva lys över Torslanda IK: nyzeeländska landslagsmän hyllar deras tränare Declan Edge för kopplingen till Torslanda IK.

Annonser

Utforska spänningen på ett nytt casino utan svensk licens

Betting utan svensk licens

Casino utan svens licens

Hitta bästa casino utan svensk licens och spelpaus

Det är inte olagligt att spela på ett casino utan spelpaus och bonusarna är faktiskt bättre än på svenska sidor.

Den snabbaste betalningsmetoden för casino är swish, CasinoMedSwish.se jämför alla svenska casino med swish så du inte behöver göra det själv.

Jämför alla utländska casino som inte kräver gränser hos CasinonUtanSpelgräns.

Bettingstugan.se – Sveriges hem för spel

Hitta Sveriges bäst online casino hos Casinodealen.se

Jämför och hitta bettingsidor för svenska spelare på Sportbloggare.com

Slots Casino