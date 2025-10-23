”Torslanda IK kommer bli en av de bästa klubbarna i Sverige”

Det är tisdag en kväll i oktober och i Torslanda IK:s pingishall smattrar bollarna när de träffar bordsytorna. Medan skosulor gnisslar står både tränare och besökande reporter med var sin kopp kaffe i pappersmugg. Nyligen har klubben gjort en nysatsning, som redan har gett resultat. Två tränare har anställts, för att komplettera de föräldratränare som stöttar klubben i veckorna. Tobias Tivert och Amir Mashhadi har nu huvudansvaret för de 200 barn och ungdomar som varje vecka tränar i lokalerna.

Idag är det svart grupp som står runt borden. Den utgöras av klubbens bästa spelare. Åldersmässigt sträcker de sig från 11 till 20 år. För spelarna är det viktigare att möta någon som är lika bra för att kunna utvecklas, än någon som är lika gammal. I mitten står Ture Sahlholm som nyligen vann p11-klassen under en tävling i Norge som går under namnet Hvaler Invest Maters, som är en Sweden stars turnering där de främsta ungdomsspelarna i Norge och Sverige möts.

Ture Sahlholm vann sin klass utan att förlora ett enda set.

– Det kändes riktigt skönt, säger Ture. I semifinalen slog jag en av svenska landslagsspelarna med 3-0. Jag vågade ta mycket chanser och spela mitt eget spel.

Huvudtränare för svart grupp är Amir Mashhadi som har en framgångsrik karriär inom iransk pingis, där han spelade i ungdomslandslaget innan han flyttade till Sverige för 20 år sedan. Han ser på Torslanda IK:s nya satsning på tränare och ungdomar som ett kvitto på klubbens framgångar.

– Jag tycker mig se tydligt hur Torslanda IK kommer att bli en av de bästa klubbarna i Sverige. Med den här bredden på spelare, samtidigt som det finns en spets och med rankningen på spelarna. Det kommer bli bra, jag tror starkt på hela klubben.

Han var på plats när Ture utklassade motståndet i Norge.

– Ture har ett väldigt bra psyke. Vilket är viktigt i den här sporten. Det är en av de viktigaste sakerna att träna upp. Det spelar ingen roll vem du är – matchen vinner man med hjärnan. Är man för stressad så blir det inget bra. Tänk själv när man står där vid bordet helt ensam mot sin motståndare. Man tvingas hantera sitt psyke, man behöver bra kondition. Det är snabba rörelser och prestationen påverkas mycket av att folk dessutom står och heja på. Sedan, på mindre än en sekund, måste man bestämma sig var nästa boll ska tala vägen.

Man måste ha ett enormt fokus, menar Amir. Och Ture håller med.

– Jag är bra på att skära kort och överraska motståndaren. Senaste tiden har jag tränat och blivit bra på att placera bollen, säger Ture Sahlholm.

För fyra år sedan började Ture träna pingis. Idag tränar han tre till fyra gånger i veckan, upp till fyra timmar åt gången. Målet är att bli landslagsspelare.

– Jag tror mina chanser är stora, säger han med ett leende.

Torslanda IK:s bordtennissektion har vuxit explosionsartat senaste åren. När Torslanda-Öckerötidningen senast besökte klubben rådde ”Trulsfeber” efter svenskens silver i OS 2024. Febern har inte lagt sig – nu står ungdomar i kö för att få vara med.

– Vi gick från 50, 60 spelare till över 200 på otroligt kort tid. Nu är det många många som står i kö för att få spela i klubben. Ökningen av spelare är fantastisk och vi gör allt vi kan för att få många barn och ungdomar i rörelse, med visionen om en större hall, säger Jonny Stockman, sportchef.