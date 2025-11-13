Veckans tidning
Match i Ettan Södra Mellan Torslanda IK och Eskilsminne IF, Resultat 2-1 (1-0), Torslandavallen, Torslanda den 20 Sep 2025. Foto: Stefan Geijer, Eventfoto Göteborg
Fotboll

Torslanda IK föll ur Ettan efter seger

Publicerad: idag kl 15:00 (uppdaterad idag kl 15:01)

Det blev en känslosam och dramatisk eftermiddag på Malmö Stadion när Torslanda IK spelade sin sista match för säsongen – och samtidigt den sista matchen någonsin på den historiska arenan innan den rivs. Laget stod för ännu en stark prestation och besegrade Ariana FC med 4–1, men resultaten på andra håll gick tyvärr emot TIK, vilket innebär att laget spelar i Division 2 nästa säsong.

Matchen började på sämsta tänkbara sätt när Ariana tog ledningen tidigt efter ett snabbt anfall. Trots det visade Torslanda direkt moral och kampvilja. Kvitteringen kom före halvtid genom Allan Andersson, som satte dit bollen efter ett strålande förarbete av Yonatan Yosef på vänsterkanten.

Det var en tuff och fysisk första halvlek där TIK stod upp starkt i närkamperna och vägrade ge sig. I halvtid kom dock tunga besked från andra matcher – Ljungskile SK låg under mot Oskarshamns AIK, och BK Olympic mot Skövde AIK – resultat som inte gynnade Torslanda i bottenstriden. Ändå var budskapet tydligt: gå ut och ge allt, oavsett vad.

Den andra halvleken blev en riktig berg-och-dalbana av känslor. Yonatan Yosef, matchens kanske mest lysande spelare, gav Torslanda ledningen efter att ha brutit in från vänster och avslutat kliniskt till 2–1.

Kort därefter nådde nyheten planen – BK Olympic hade kvitterat mot Skövde AIK, vilket betydde att TIK nu behövde fler mål för att gå förbi Skövde på målskillnad. Laget svarade med att trycka på framåt, och i den 91:a minuten gjorde Fabian Påhlman 3–1, vilket väckte enorm glädje och hopp bland spelare, ledare och supportrar.

Men glädjen blev kortvarig. Bara minuter senare kom beskedet att Skövde AIK tagit ledningen igen. Torslanda fortsatte ändå att kämpa, och i slutsekunderna kom även 4–1-målet, men trots segern räckte det inte för att hålla sig kvar i Ettan.

Stolthet och framtidstro

Det var ett bittert slut på en dramatisk säsong – men också ett slut fyllt av stolthet. Laget visade under de sista två matcherna att man har Ettan-kvalitet i truppen. Tyvärr var skadan redan skedd under en tuff femmatchersperiod efter sommaruppehållet, där resultaten inte gick vägen.

Nu väntar en period av reflektion och återhämtning, men också möjligheten till en spännande och utvecklande säsong i Division 2. Med den spelidé, moral och laganda som Torslanda visat under hösten – och med förhoppningen att kunna behålla kärnan i truppen – finns alla förutsättningar för ett riktigt bra år nästa säsong.

Klubben vill rikta ett stort tack till spelare, ledarstab och supportrar för deras hårda arbete, lojalitet och engagemang under säsongen.
Torslanda IK har lärt sig mycket under sina två år i Ettan – erfarenheter som kommer att bli ovärderliga när klubben nu tar nästa steg i sin utveckling.

/Torbjörn

