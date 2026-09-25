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Handboll

Torslanda föll i säsongspremiären

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Säsongen inleddes med bortamöte mot Kroppskultur i Agnesbergshallen, Uddevalla, och det bjöds på en händelserik premiär. Matchen startade i högt tempo och redan efter tio spelade minuter stod det 5–5 på resultattavlan. Torslandas Alvin Siren var i storform och svarade för fyra raka mål under den inledande perioden.

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Kroppskultur tog dock därefter kommandot och lyckades dra ifrån till 11–9. Men Torslanda gav sig inte – med starkt målvaktsspel av Lindell reste sig bortalaget och kämpade sig tillbaka in i matchen. Därefter följdes lagen åt, och båda målvakterna visade upp fin form under resten av halvleken. Vid halvtidsvila ledde Kroppskultur med uddamålet, 16–15.

Torslanda kom starkt ut i andra halvlek och tog över ledningen efter fyra minuters spel. Några tekniska fel gjorde dock att Kroppskultur kunde komma ikapp och därefter koppla ett litet grepp om matchen. Med åtta minuter kvar ledde Kroppskultur med fem mål, 27–22. Då kavlade Torslanda upp ärmarna och kämpade sig in i matchen igen – flera mål på raken reducerade ledningen till endast två mål med två minuter kvar. Närmare kom dock inte Torslanda, och det blev förlust i säsongspremiären med 30–28.

Säsongspremiären är nu avklarad, och det är bara att ta nya tag inför nästa match mot HK Aranäs i Kungsbacka.

Matchens lirare Torslanda: Markus Thorbjörn, i sin premiärmatch för klubben.

Matchens lirare Kroppskultur: Leon Ring

Målskyttar Torslanda: Alvin Siren 6, Alfred Tilly 5, Markus Thorbjörn 5, Filip Melin 4, Adam Svantesson 3, Linus Andersson 2, Fabian Strandwitz 1, Felix Fogel Holm 1, Simon Larsson 1.

/Max Strandwitz

Redaktionen

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Redaktionen
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