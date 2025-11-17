Veckans tidning
Dan Keat, sportchef.

Tillförsikt inför framtiden trots degraderingen

Publicerad: igår kl 06:59

Torslanda IK:s herrar ramlade olyckligt ur Division Ett på målskillnad förra helgen. Men någon panik finns inte i klubben.
– Vi är taggade på tvåan nästa säsong. Allt vi gör i Torslanda IK är långsiktigt, säger klubbens sportchef Dan Keat.

I de två sista seriematcherna för säsongen ryckte herrarnas A-lag upp sig och vann övertygande mot Lund hemma (3-1) och Ariana borta (4-1), men det visade sig vara för sent. Torslanda IK ramlar ur Ettan med fyra måls sämre målskillnad än Oskarhamns AIK. 

En lång rad förlustmatcher efter sommaruppehållet och fortsatta utspridda storförluster under hösten ligger till grund för den snöpliga nedflyttningen. 

– Att spelarna visade att de egentligen håller för Ettan i de sista matcherna gör det egentligen ännu surare att vi åker ur, än om vi fortsatt att förlora. Vi hade en känsla i gruppen att vi klarar den här nivån, men serien var en match för kort för oss. But that’s football, säger sportchefen Dan Keat. 

Som utomstående blir det lätt att koppla den dåliga perioden efter sommaren till att Owen Parker-Price försvann till Örgryte IS. Är det en för enkel analys?

– Owen var en av de bästa spelarna i Ettan. Sedan när han gick till Öis tycker jag att han visade att han är en av de bästa spelarna i Superettan. Jag visste att han skulle hålla i Superettan och Allsvenskan, säger Dan Keat och fortsätter: 

– Det är klart att när man tappar en spelare som vi byggt truppen runt så får det konsekvenser. Owen tog många beslut på planen och ledde laget. Vi hade svårt att hitta vår identitet när han lämnade. Men, som sagt, truppen har visat att de borde ha klarat nivån ändå. 

Arbetar långsiktigt

Trots det sura utträdet från landets tredjedivision är det enligt Dan Keat nu ett målmedvetet Torslanda IK som kommer ta sig an Division Två nästa säsong. 

– Vi är taggade på tvåan nästa säsong. Allt vi gör i Torslanda IK är långsiktigt. Vi tänker tio år framåt. Vårt huvudmål är hur vi utvecklar spelare och människor och då kanske Division Två är en mer rimlig nivå för våra lokala spelare. Ettan är en riktigt tuff nivå för de unga. 

Just nu är Torslanda IK mitt uppe i utvärderingsarbetet av säsongen och planeringen inför nästa säsong, och Dan Keat vill inte föregå några interna diskussioner. 

– Men om vi får behålla stora delar av truppen tror jag att vi kan studsa tillbaka. Målet är utveckling och där är vi ambitiösa. 

Ekonomin stabil

Enligt Dan Keat behöver inte degraderingen betyda att det blir svårare för TIK att låna spelare från de ”stora” Göteborgsklubbarna. Men huvudfokus ska alltid ligga på de egna spelarna, spelare från närområdet och spelare som verkligen vill vara i Torslanda IK. Enligt honom behövs alltid en injektion av en-tre nya spelare för att fräscha upp truppen och komma in med nya idéer. 

Blir det något intäktsbortfall när ni ramlar ur?

– Det blir inte så stort. Det finns tv-pengar i Ettan, men det rör sig inte om särskilt stora summor. Vi har jobbat med två scenarion i ett par månader, så inget kommer som en chock. Ekonomiskt är det ingen kris. 

Har ni fått några indikationer på att Göteborgs Stads planerade ombyggnation av A-planen och upprustningen av arenan till Ettan-nivå kommer att påverkas av degraderingen?

– Som vi förstår det kommer det inte att påverka. Anläggningen är för hela området. Vi ser fram mot upprustandet inte minst eftersom det kommer ge våra ungdomar fler möjligheter att träna, avslutar Dan Keat. 

Henrik Edberg

TEXT:

Henrik Edberg
