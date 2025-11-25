TIK får 25 574 kronor från Gräsroten

Svenska Spels initiativ Gräsroten ger ungdomar bättre förutsättningar att idrotta. I Västra Götalands län får 1 466 föreningar i år dela på 5 293 573 kronor. De tre klubbar som får mest pengar genom initiativet är GAIS, Frölunda Hockey och Grunden BoIS.

Enligt en färsk undersökning från Novus, utförd på uppdrag av Svenska Spel, går pengarna i första hand till utrustning följt av ungdomssatsningar.

En stor ungdomsklubb är förstås Torslanda IK, som får ett tillskott på 25 574 kronor i klubbkassan tack vare Gräsroten.

– Torslanda IK vill utveckla idrottsutövare genom att skapa en trygg och lekfull miljö där lärandet sker genom lek och spelövningar. Vårt mål är att stärka spelarnas kreativitet, samarbete och speluppfattning – samtidigt som de växer både som idrottare och individer. Tack vare stödet från Gräsroten kan vi fortsätta utveckla och rusta upp vår anläggning för att välkomna både nuvarande och framtida medlemmar på bästa sätt, säger Patrik Falk, klubbchef i Torslanda IK, i ett pressmeddelande från Svenska Spel

Många föreningar i Västra Götalands län arbetar för att få en jämnare fördelning mellan könen. Svenska Spels engagemang sträcker sig över 76 idrotter – allt från stora idrotter som fotboll och hockey till mindre idrotter som orientering och frisbee får ta del av miljonerna. Enligt undersökningen från Svenska Spel och Novus, svarade drygt 57 procent av 543 föreningar i Västsverige, däribland Västra Götalands län, att de arbetar för att få en jämnare fördelning mellan könen bland de aktiva. Bland annat genom mixade lag, jämn fördelning bland tränare och styrelse samt att se till att de som är underrepresenterade blir ambassadörer för sporten.

– Drömmen om att få representera landslaget, eller bara få ta del av idrottsrörelsens gemenskap, börjar alltid i den lokala klubben. Därför är det jättekul att vi tillsammans med våra kunder kan bidra till att ungdomsidrotten i Västra Götaland får rätt resurser oavsett idrott eller var i landet man bor. Det är så vi vill ta ansvar som Sveriges största idrottssponsor, genom att ge tillbaka till det samhälle som vi själva är en del av och skapa glädje och nytta för fler, säger Anna Johnson, vd och koncernchef på Svenska Spel.