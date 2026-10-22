TIK avslutade säsongen med seger

Med kontraktet i division 2 redan säkrat valde huvudtränare Zlatan Krizanovic att göra flera förändringar jämfört med de senaste matcherna. Filip Ackebjer, Adrian Gustafsson Janding, Max Hjalmarsson, Oliver Svahn och målvakten Promise Ezeilo fick alla välförtjänta chanser från start.

Det blev en match med lite märklig rytm och varierande tempo, men när TIK fick fart på sitt spel visade laget återigen sin kvalitet.

Elias fortsatte målformen

Redan i den sjunde minuten gav Elias Björkqvist Torslanda ledningen med 1–0. Det var hans fjärde mål på de tre senaste matcherna – en riktigt fin avslutning på en stark säsong.

Onsala kvitterade efter cirka 20 minuter och matchen fortsatte att svänga. Efter en halvtimme tvingades TIK dessutom till ett tidigt byte när Allan Andersson skadade sig och ersattes av Malte Nydén.

Torslanda hade perioder där spelet fungerade mycket bra, men också stunder där laget inte riktigt fick upp det tempo och den intensitet man ville ha.

Efter en trög inledning på den andra halvleken kunde Onsala ta ledningen med 2–1.

Inhoppare förändrade matchbilden

Under den andra halvleken fick TIK ny energi genom bytena.

Olle Lardmo, Vincent Åberg, Månz Karlsson och Joakim Vikström kom in och bidrog med både fart, kvalitet och intensitet. Torslanda började återigen ta över spelet och pressade tillbaka gästerna.

I den 87:e minuten kom också en av eftermiddagens stora höjdpunkter.

Vincent Åberg, född 2009, skruvade in bollen i det bortre krysset till 2–2 – hans första mål i herrarnas A-lag.

Målet blev extra speciellt eftersom Vincent bara några dagar tidigare hade skrivit på sitt första A-lagsavtal med Torslanda IK.

Men laget var inte nöjt med en poäng.

TIK fortsatte framåt och på tilläggstid klev Oliver Svahn fram och avgjorde med sitt 3–2-mål.

För Oliver, som under flera år hade kämpat med återkommande skador, blev det ett särskilt fint sätt att avsluta säsongen. Han har under de senaste veckorna visat allt mer av den kvalitet som finns i honom.

För hemmapubliken, som tagit sig till Vallen denna vackra söndagseftermiddag, blev det en avslutning som gav anledning att gå hem med ett leende.

Ett lag som vuxit tillsammans

Det var på många sätt passande att just de unga spelarna fick en så avgörande roll i säsongens sista match.

Under året har flera av dem gått från att vara lovande spelare på väg in i seniorfotbollen till att bli en naturlig del av laget.

De har fått ta stort ansvar, ibland tidigare än planerat, och successivt höjt sin nivå för att kunna bidra tillsammans med den etablerade stomme som funnits i gruppen under flera år.

Det har inte alltid varit en enkel resa. Men erfarenheterna från en krävande säsong har gjort både spelarna och laget starkare.

Det vi ser i dag är inte längre en grupp där vi behöver skilja mellan unga och etablerade spelare. Det är ett lag där alla förväntas bidra, ta ansvar och hjälpa varandra att prestera.

Segern mot Onsala blev ett fint exempel på just det.

En stark grund inför 2027

Torslanda IK avslutar därmed säsongen med tre raka segrar och en positiv känsla inför framtiden.

När vi blickar mot 2027 handlar det inte om att börja om eller bygga ett nytt lag. En stor del av truppen har redan avtal över nästa säsong och den viktigaste uppgiften blir att fortsätta utveckla det vi byggt tillsammans.

Den etablerade stommen, de unga spelarnas framsteg och den sammanhållning som vuxit fram ger oss en mycket bra grund att stå på.

Det finns fortfarande mycket att förbättra, men också mycket att se fram emot.

Ett stort tack till alla spelare och ledare för ert arbete under säsongen. Tack också till alla ideella krafter som får verksamheten att fungera och till våra supportrar som stöttat laget på både hemma- och bortaplan.

Nu väntar ett kortare uppehåll innan vi åter får se laget på planen när träningsmatcherna drar i gång i slutet av januari.

Tack för i år – vi ses på Vallen 2027!

/Torbjörn