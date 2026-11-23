Inför stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 17 november lade stadsbyggnadsförvaltningen fram ett förslag om att detaljplanen för bostäder och verksamheter vid Hangarvägen i Torslanda ska gå till samråd. I tjänsteutlåtandet bedömer förvaltningen att omvandlingen från ett område med småindustrier till blandstad med upp till 1 200 bostäder är lämplig, men lyfter fram stora infrastrukturinvesteringar och tekniska frågor som måste lösas. Bland annat är tvärförbindelsens genomförande fortsatt en förutsättning för att projektet ska kunna bli verklighet.

Förslaget innebär att dagens låga industribyggnader och Kålhagens förskola rivs. I stället föreslås en kvartersstad med mellan 1 000 och 1 200 bostäder i fyra- till åttavåningshus – samt en ny förskola, vårdboende och lokaler för handel och service.

Som Torslanda-Öckerötidningen tidigare rapporterat om äger förutom Göteborgs Stad, bolaget Sverigehuset en stor del av befintliga fastigheter i området. Även Cernera äger fastigheter i området – bland annat huset där Torslanda-Öckerötidningens redaktion är belägen.

Samlad bedömning

Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande gör en samlad bedömning ur, ekonomisk, ekologisk och social synvinkel.

När det gäller ekonomin väntas projektet ge ett mindre ekonomiskt överskott för staden genom försäljning av kvartersmark och exploateringsbidrag. Samtidigt krävs stora investeringar. En ombyggnation av Kongahällavägen till en stadsgata med bland annat separata busskörfält och cirkulationsplatser beräknas kosta omkring 250 miljoner kronor. Även en ny förskola och boendet med särskilt stöd (BmSS) kommer att medföra investeringskostnader för staden.

Beträffande ekologi och miljö bedömer förvaltningen inte att planen medför någon betydande negativ påverkan, utan att den bidrar positivt till stadens miljömål. Inte minst eftersom grönområdena utökas jämfört med idag.

Sverigehusets vd Anna Henriksson har tidigare berättat för Torslanda-Öckerötidningen att särskild vikt kommer att läggas på utomhusmiljön och bostadsgårdarna i området. Ett forskningsprojekt med inriktning på neuroarkitektur och mentalt hälsofrämjande har använt området som fallstudie och testbädd för hur bostadsgårdar bör utvecklas.

Ur social synpunkt skriver stadsbyggnadsförvaltningen att industriområdet tidvis upplevs som otryggt eftersom få rör sig där. Förslaget bedöms öka tryggheten och barnens säkerhet genom bland annat bättre gång- och cykelstråk och en ny bostadsnära park i anslutning till naturområdet på berget i väster.

Behov av skolplatser

Planen bedöms generera ett behov av 300–360 skolplatser och 140–170 förskoleplatser. Förskoleplatserna tillgodoses inom aktuell plan, samt i planerad utvidgning av Låkebergsgatans förskola samt genom utrymme i befintliga förskolor i stadsdelen. Om fortsatt planering visar att de tillkommande platserna på Låkebergsgatans förskola inte blir av kan de behöva tillgodoses på annat sätt. Skolplatserna tillgodoses genom utrymme i befintliga skolor i stadsdelen.

Trots att förvaltningen ger tummen upp för samråd betonas i tjänsteutlåtandet att flera strukturellt viktiga frågor måste utredas vidare i nästa skede. Det gäller främst den slutliga utformningen av Kongahällavägen, samt hur dagvatten och skyfall ska hanteras säkert, bland annat genom att bevara lågpunkter vid Torslandakrysset. Dessutom krävs marksanering av gamla industriföroreningar och geotekniska åtgärder mot kvicklera innan byggstart.

Antagande sent 2028

Utbyggnaden av planområdet bedöms ske successivt och i flera etapper under en längre tid. Med hänsyn till områdets komplexitet och omfattning bedöms utbyggnaden pågå under cirka 10-15 år, från det att detaljplanen vinner laga kraft.

Eftersom detaljplanen hanteras med så kallat utökat planförfarande kommer den vid antagandet behöva antas av kommunfullmäktige i Göteborg.