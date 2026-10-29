Storslam i Västsvenska Spelen för Torslanda Badminton

Efter två intensiva tävlingsdagar kunde klubben räkna in hela 12 pallplatser och tre turneringssegrar. Tävlingen riktades mot både juniorer och seniorer och Torslanda kom till start med hela 20 spelare mellan 6-60 år gamla.

Framgångarna visar att klubben har spelare som kan konkurrera på alla nivåer, från de yngsta juniorklasserna till elitnivå.

Tre turneringssegrar och många medaljer

Förutom de tre turneringssegrarna blev det fyra andraplatser och fem tredjeplatser. Spelarna levererade fina insatser både i singel och dubbel, och medaljerna fördelades mellan flera olika ålders- och tävlingsklasser.

Resultaten visar på den stora bredden i klubbens verksamhet, där både unga talanger och mer rutinerade spelare bidrar till framgångarna. Segrarna togs i både seniorklasser och i den yngsta klassen U11.

Stolthet och laganda

Bakom framgångarna ligger mycket arbete och ett starkt engagemang från spelarna. Klubbens huvudtränare var mycket stolt efter helgens resultat och lyfte fram vad laget kan åstadkomma tillsammans.

Med tolv pallplatser på två dagar fick föreningen ett tydligt kvitto på att verksamheten utvecklas åt rätt håll.

Stort grattis till alla spelare för en fantastisk helg i Västsvenska Spelen!

/Torslanda Badmintonklubb