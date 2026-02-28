Stadbyggnadsnämnden tillstyrker tvärförbindelsens detaljplan

Tvärförbindelsens byggstart närmar sig. Det kan tyckas ske i krypfart, lite likt trafiken på Kongahällavägen i rusningstid, men i tisdags tillstyrkte en enig stadsbyggnadsnämnd detaljplanen för Torslanda tvärförbindelse.

Bortsett bordläggningen på förra sammanträdet, den 3 februari i år, och möjligen att ärendet inte togs upp på sammanträdet den 16 december i fjol, är det dock inte politiken som har bromsat detaljplanen sedan den upprättades i maj 2024 och gick till granskning, med ett tillägg från S, V och MP om att en sammanhängande cykelbana (på en och samma sida av vägen) var att föredra ur framkomlighets- och trafiksäkerhetssynpunkt.

Efter granskningsskedet, 21 augusti 2024–17 september 2024, har stadsbyggnadsförvaltningen studerat möjligheterna att anlägga en sammanhängande cykelbana längs tvärförbindelsen. Men både en placering på den västra och den östra sidan innebär svårigheter. Enligt Stadsbyggnadsförvaltningen är det omöjligt att anlägga cykelbanan på den västra sidan då det skulle krävas omfattande flytt av VA-ledningar till alltför stora ekonomiska konsekvenser.

GC-bana möjlig på östra sidan

Det anses däremot möjligt att placera gång- och cykelbanan på den östra sidan om vägbanan, men skriver stadsbyggnadskontoret i sitt tjänsteutlåtande: ”Planillustrationen har inte ändrats till antagande då förvaltningen bedömer det som olämpligt utifrån PBL att ändra planillustrationen efter genomförd granskning. Dock redogörs det tydligt i planhandlingarna att gång- och cykelvägen helt kan lokaliseras på den östra sidan.”

Förutom GC-banans placering har frågor om dagvattenhantering i anslutning till Syrhålamotet sinkat förslaget till en reviderad detaljplan. Den 8 december i fjol upprättades till sist en reviderad version, som nu alltså tillstyrkts i stadsbyggnadsnämnden för att slutligen tas upp för antagande i kommunfullmäktige. Något som bör vara en formalitet, då inget parti längre uttryckligen motsätter sig tvärförbindelsen i sin föreslagna form.

När kan det ske, frågar vän av ordning? Det troligaste i dagsläget är under kommunfullmäktiges sammanträden i april eller maj i år.

Ordföranden: ”Glädjens dag”

Under sammanträdet i stadsbyggnadsnämnden i tisdags var politikerna från samtliga partier nöjda med att ett antagande av detaljplanen är i sikte.

Martin Wannholt (D) lyfte att tvärförbindelsen kommer att lösa upp trafiksituationen på Kongahällavägen, men också att ett slutligt antagande kommer ge grönt ljus för flera av de andra stora byggnationsprojekt som planeras i Torslanda, som exempelvis Torslanda Com-området och ombyggnationen av Torslanda Torg, med flera.

Nämndens ordförande, Johannes Hulter (S), kallade tisdagen en glädjens dag och gladde sig bland annat åt att tvärförbindelsen nu blir en snabb och bra förbindelse för många olika trafikslag.

Vänsterpartiets Johan Zandin nämnde sitt partis tidigare farhågor kring att bygga bort flaskhalsar med nya vägar riskerar att leda till kraftigt ökad bilism och nya flaskhalsar, men sa också att partiet accepterat att en majoritet är för tvärförbindelsen och att man nu vill att den nya förbindelsen ska bli så bra som möjligt. Han lyfte också förhoppningar om att Västtrafik ska utnyttja sträckan för kollektivtrafik.

Eva Flyborg (L) sammanfattade det hela med ett ”äntligen” och beskrev beslutet som ”en anpassning till verkligheten.”

Kan bli klar sommaren 2029

Stadsmiljöförvaltningens Joachim Engver-Jensen är tilltänkt projektledare i ett kommande projekterings- och byggnadsskede.

I ett mejl till Torslanda-Öckerötidningen skriver han:

”Vi beräknar att ha en konsult på plats tidig höst, därefter följer cirka ett års projektering. Samtidigt inväntar vi att detaljplanen vinner laga kraft, om den blir överklagad kan det dröja till och med hösten 2027. När detaljplanen sedan vunnit laga kraft kommer vi därefter att handla upp byggnationen, med en byggstart vintern 2027.”

Enligt Joachim Engver-Jensen är den beräknade byggtiden cirka ett och ett halvt år och tvärförbindelsen beräknas kunna vara klar sommaren 2029 ”om projektet går som det ska”.