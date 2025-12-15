Sporttouchen gästade TIK P-2011

Har du inte hört talas om Sporttouchen? Du gissar vi att du inte är någon ungdom, inte heller särskilt sportintresserad eller någon speciellt aktiv användare av TikTok.

Mediaplattformen, med en huvudsaklig målgrupp i åldrarna 10-25 år, har nämligen drygt 427 000 följare på TikTok (och för den delen 138 000 prenumeranter på YouTube och 135 000 följare på Instagram) och sammanlagt 20 miljoner visningar i månaden.

Sporttouchen grundades 2022 av Tim Rangström och Charles Faro som båda träffades på en journalisthögskola i Paris. De beslutade sig tämligen omgående att kombinera sina mediala färdigheter med sitt huvudsakliga gemensamma intresse – nämligen sport och kanske i synnerhet fotboll.

En viktig del av Sporttouchen är att ha en engagerad kontakt med följarna. På sin webbplats beskriver skaparna Sporttouchen som mer än mediaplattform – den aspirerar på att vara en gemenskap som byggs tillsammans med följarna.

Besökt många föreningar

Under hösten har Tim Rangström och Sporttouchen-redaktionen åkt runt bland idrottsföreningar som är sponsrade av sportkedjan Stadium och delat ut julklappar därifrån och gjort inslag. Följarna har själva fått kommentera och önska vilka lag som Sporttouchen ska besöka.

Det tog killarna i Torslanda IK P2011, inte minst Liam Danielsson, fasta på. Liam var först ut och skrev till Sporttouchen och många fler i laget fyllde på med fler kommentarer. Och de blev bönhörda.

För förra lördagen besökta Tim och redaktionen TIK-killarna på Torslandavallen. Där delade Sporttouchen ut julklappar, intervjuade några av grabbarna och gjorde content av besöket. Dessutom snörde Tim Rangström på sig ett par lånade fotbollsskor och lirade lite med grabbarna i laget.

Resultatet kommer att publiceras i Sporttouchens kanaler under tredje advent.