En del av sträckan där en ny spillvattensledning skall anläggas längs Kongahällavägen.

Spillvatten och dagvatten i Lilleby

Publicerad: idag kl 11:46
För två veckor sedan publicerade Torslanda-Öckerötidningen en artikel om den nya spillvattenledningen längs Kongahällavägen i Lilleby. 

Artikeln bildsattes utöver en aktuell bild från platsen, med en bild från en översvämning av vägbanan på samma plats efter ovädret Hans i augusti 2023. Den översvämningen orsakades av dagvatten. Vilket kan uppfattas som missvisande. 

Men det har också funnits tillbud när spillvatten ställt till det och skapat översvämningssituationer i Lillebyområdet. 

– Den gamla spillvattenledningen är anpassad till en viss flödesmängd när det byggdes ut en gång i tiden. Området har vuxit signifikant sedan dess och befolkningsmängden har ökat under 2000-talet. Därav har ledningen uppnått sin maximala volym nu och därför bygger kretslopp och vatten en större ledning för att kunna hantera de spillvattenflödet som kommer i ledningarna. För vi har haft situationer då spillvatten har skapat översvämningar i området, säger Ricardo Silva Da Lage, projektledare på kretslopp och vatten.

Torslanda-Öckerötidningen har sökt stadsmiljöförvaltningen i Göteborg angående eventuella utredningar och åtgärder kring de dagvattenrelaterade översvämningar i Lillebybäcken som har skett vid olika tillfällen. Några svar har dock inte inkommit innan tidningens pressläggning den här veckan.

Henrik Edberg

TEXT:

Henrik Edberg
