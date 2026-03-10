Spillvatten och dagvatten i Lilleby

För två veckor sedan publicerade Torslanda-Öckerötidningen en artikel om den nya spillvattenledningen längs Kongahällavägen i Lilleby.

Artikeln bildsattes utöver en aktuell bild från platsen, med en bild från en översvämning av vägbanan på samma plats efter ovädret Hans i augusti 2023. Den översvämningen orsakades av dagvatten. Vilket kan uppfattas som missvisande.

Men det har också funnits tillbud när spillvatten ställt till det och skapat översvämningssituationer i Lillebyområdet.

– Den gamla spillvattenledningen är anpassad till en viss flödesmängd när det byggdes ut en gång i tiden. Området har vuxit signifikant sedan dess och befolkningsmängden har ökat under 2000-talet. Därav har ledningen uppnått sin maximala volym nu och därför bygger kretslopp och vatten en större ledning för att kunna hantera de spillvattenflödet som kommer i ledningarna. För vi har haft situationer då spillvatten har skapat översvämningar i området, säger Ricardo Silva Da Lage, projektledare på kretslopp och vatten.

Torslanda-Öckerötidningen har sökt stadsmiljöförvaltningen i Göteborg angående eventuella utredningar och åtgärder kring de dagvattenrelaterade översvämningar i Lillebybäcken som har skett vid olika tillfällen. Några svar har dock inte inkommit innan tidningens pressläggning den här veckan.