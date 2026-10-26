Solceller på skolans tak spelar en viktig roll

Genom att satsa på solceller kommer skolan bidra till Göteborgs mål om lokal förnyelsebar elproduktion på 500 gigawattimmar i staden år 2030.

– Eftersom vi är en stor aktör i fastighetsbranschen hjälper vi på det här sättet också till att driva på marknaden och utbudet av solceller, säger Ingegärd Arkelid, projektledare på stadsfastighetskontoret.

Det långsiktiga målet är att mer än 60 procent av den el som Göteborgs Stads egna lokaler behöver, ska produceras med hjälp av solceller. Göteborgs Stads arbete med solceller har fått mycket uppmärksamhet, och har till och med presenterats i FN.

Entreprenaden på Noleredsskolan omfattar nyinstallation av solcellsanläggning på de delarna av skolbyggnadens papptak som vetter mot syd och sydväst.

– Det handlar om cirka 515 stycken solcellspaneler som har en installerad solcellseffekt på ungefär 240 kilowatt. Den totala årliga elproduktionen från skolan beräknas uppgå till cirka 230 megawattimmar, säger Ingegärd Arkelid.

Träpanel i grönt

Förutom solcellspanelerna som snart monteras har även träpanel börjat sättas upp på skolbyggnaden. Den ska även finns på skyddsrummet och miljöhuset som är belägna utanför skolbyggnaden. De kommer vara i en grön nyans.

Ungefär halva byggnaden har också fått sina fönster på plats. Troligtvis kommer samtliga fönster att vara på plats i november.

Även arbetet inomhus med att sätta upp väggar, dörrar och glaspartier inne i skolan har så smått inletts.

Den gamla Noleredsskolan revs under våren 2025. Den nya skolan antas stå klar, så att verksamheten kan flytta tillbaka från de tillfälliga modullokalerna vid Torslandavallen, under 2028.