Snön ställde till det i morgontrafiken

Den som tog färjan längs Hönöleden eller Björkölöleden strax före åtta i onsdags fick vänta betydligt längre än vanligt med att köra av. På grund av strul i trafiken var köerna så långa att bilarna inte fick åka av färjorna.

Framför allt ställde backen i höjd med Hästevik längs Hjuviksvägen till det. Under morgonen fastnade både bilar och långtradare i det hala väglaget. En glassbil fastnade i Hjuviksrondellen och flertalet bilar stod med varningsblinkersen på i vägkanterna.

Många busslinjer berördes av snövädret på morgonen och bland annat X6 fick ställa in avgångar. Senare på förmiddagen rullade den mesta av trafiken som normalt.