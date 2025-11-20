Veckans tidning
Snön ställde till det i morgontrafiken

Publicerad: idag kl 10:27

I går, onsdag kom den för många efterlängtade snön. Och trafiken reagerade traditionsenligt.

Den som tog färjan längs Hönöleden eller Björkölöleden strax före åtta i onsdags fick vänta betydligt längre än vanligt med att köra av. På grund av strul i trafiken var köerna så långa att bilarna inte fick åka av färjorna. 

Framför allt ställde backen i höjd med Hästevik längs Hjuviksvägen till det. Under morgonen fastnade både bilar och långtradare i det hala väglaget. En glassbil fastnade i Hjuviksrondellen och flertalet bilar stod med varningsblinkersen på i vägkanterna. 

Många busslinjer berördes av snövädret på morgonen och bland annat X6 fick ställa in avgångar. Senare på förmiddagen rullade den mesta av trafiken som normalt. 

Fredrik Helgesson

Fredrik Helgesson
