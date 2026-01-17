Snökaos på terminens första dag

Natten mellan onsdagen den 7:e och torsdagen den 8:e januari vräkte snön ned när termometern visade minusgrader. En orange vädervarning från SMHI uppmanade bilister att inte ge sig ut på vägarna. Den göteborgska kollektivtrafiken stod på många håll helt stilla. Redan den 7:e kom besked om att många gymnasieskolor skulle hålla stängt. Men för grundskolorna i Göteborg innebar den 8 januari, trots den rådande väderleken, årets första skoldag.

Vi kontaktade rektorerna som ansvarar för grundskolorna skolorna i Torslanda-Björlanda, men även i Öckerö där vårterminen startade vårterminen den 12 januari – men där personalen hade planeringsdag den 8 januari, för att se hur dagen hade förlöpt.

”Fått flytta om lite personal”

Dan Alfredsson är rektor för Torslandaskolan F-6, Torslandaskolan 7-9 samt anpassad grundskola 1-9 och Noleredsskolan.

Enligt honom lyckades samtliga elever, med några enstaka undantag, att ta sig till den första skoldagen. Även personalen lyckades ta sig till skolan – men väglaget och väderleken gjorde att vissa blev försenade.

Några mindre åtgärder var Dan Alfredsson dock tvungen att vidta på grund av vädersituationen:

– Vi har fått flytta om lite personal för att täcka upp för de som inte kunde komma tidigt. I övrigt inget speciellt, sa han.

Hälften av eleverna saknades

I Björlanda visade det sig ha varit lite större problem. Fredrik Henriksson är rektor med ansvar för Trulsegårdsskolan, Lilla Trulsegårdsskolan och Björlandaskolan.

På Trulsegårdsskolan lyckades ungefär hälften av eleverna ta sig till sin första skoldag, medan ungefär tre fjärdedelar av personalen lyckades med samma bedrift. Det innebar även en del inställda lektioner, enligt Fredrik Henriksson.

På Lilla Trulsegårdsskolan lyckades omkring 75 procent av eleverna att ta sig till skolan, medan alla i personalen lyckades komma till skolan. Dock uteblev en transport av mat till skolan under torsdagen.

Även på Björlandaskolan lyckades cirka 75 procent av eleverna ta sig till första skoldagen. De flesta i personalen kom också fram till sin arbetsplats, även om många blev försenade.

Var du som rektor tvungen att vidta några speciella åtgärder med anledning av vädersituationen?

– Det var en hel del fix och tricks och smått och gott denna dag, sa Fredrik Henriksson.

”Fler frånvaroanmälda än vanligt”

I sydvästra Torslanda ställde väderleken också till det.

– Vi har fler frånvaroanmälda elever än vanligt på båda skolorna vilket vi anar beror på vädret. Tyvärr anges inte orsak till frånvaron i Vklass. Vi har hög frånvaro, men svårt att veta om det bara orsakats av vädret, sa Ingela Bertheden som är rektor på Skutehagsskolan och Nordlyckeskolan, samt även Hjuviksskolan och Hällsviksskolan.

Enligt Ingela Bertheden var det främst den personal som reser med kollektivtrafiken som hade problem att ta sig till skolorna. De flesta kom fram i tid, några var försenade och ytterligare några lyckades inte ta sig fram överhuvudtaget. På Nordlyckesskolan ställdes två lektioner in.

Fler vuxna ute på rasterna

I Lilleby lyckades alla elever ta sig till Lillebyskolan, även om man hade en hel del frånvaroanmälningar, enligt rektor Monica Landin. Efter hand lyckades även samtliga i personalen ta sig till jobbet.

Några särskilda åtgärder behövde Lillebyskolan inte vidta.

– Det var enligt skolans kontinuitetsplan. Vi har även haft extra många vuxna ute på resterna, sa Monica Landin.

Planeringsdag i Öckerö

I Öckerö kommun var som sagt eleverna fortfarande jullovslediga den 8 januari. Men personal skulle ta sig till sina arbetsplatser för en planeringsdag inför terminsuppstarten.

I det stora hela tycks det ha gått bra. Rektorerna på grundskolorna i Öckerö kommun talade ett behov av extra information och dialog med personalen.

På Hedens skola rapporterade rektor Sandra Mohlin att några enstaka i personalen fick genomföra planeringsdagen digitalt via Teams. Samma sak gällde för personal på Björkö skola, enligt rektor Ulrika Ek. På Bergagårdsskolan var det en i personalen som inte lyckades ta sig till arbetet, enligt Cristina Flygelring som även är rektor på Fotö skola. Medan all personal på Kompassenskolan och Rörö skola lyckades ta sig till planeringsdagen, enligt rektor Britta Svensson.