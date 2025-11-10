Veckans tidning
En visionsbild över hur Noleredsskolan kan komma att se ut (Bild: Liljewalls Arkitekter).

Snart startar byggnationen av nya Noleredsskolan

Publicerad: igår kl 14:19

I nästa vecka tas det första spadtaget på nya Noleredsskolan. Planen är att skolan ska stå klar i slutet av 2027 så att verksamheten kan komma i gång och eleverna flytta in i början av 2028. 

I oktober förra året gjorde elever och personal sin sista dag på gamla Noleredsskolan. Sedan dess har skolan rivits och verksamheten har flyttat till de tillfälliga modulbyggnaderna på Torslandavallen.

På fredag tas det första symboliska spadtaget för den nya Noleredsskolan som ska uppföras på samma plats som den förra låg. 

Det blir en F-6-skola med plats för okring 570 elever. Skolan byggs i två våningar och kommer att inkludera en fullstor idrottshall. Två nya skyddsrum ska också byggas och ersätta de som fanns på den förra skolan. 

Skolan kommer också att förses med solceller. 

Matsalen, storkök och gemensamhetsutrymmen dimensioneras för att det i framtiden ska kunna gå att bygga ut skolan för ytterligare 190 elever. 

Den nya skolan är ritad av Liljewall Arkitekter och uppförs som totalentreprenad av Hedin Construction.

Henrik Edberg

Henrik Edberg

