Snart dags för Torslanda Bokmässa igen

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Hallå där Carina Blid, som tillsammans med Ewa Ivarsson står bakom Torslanda Bokmässa, som i år arrangeras för sjätte gången.

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– Torslanda Bokmässa är på ett sätt en traditionell bokmässa med författare, bokbord och författarsamtal. Men det som skiljer oss från andra bokmässor är att vi också bjuder in välkända och intressanta gäster som vi intervjuar. De har ibland skrivit böcker men det är inget krav. Gästerna lockar en bredare publik och skapar liv och rörelse – något som även gynnar våra författare. Vi vill också att bokmässan ska vara en plats för hela familjen. Därför har vi även barnen i åtanke och trolleri på programmet, berättar Carina Blid för Torslanda-Öckerötidningen. 

2024 intervjuades Janne Josefsson på scenen och året därpå intervjuades Glenn Hysén och Ann-Sofie Hermansson. Just gästerna har bidragit till engagerade och uppskattade samtal, menar Carina. 

– Vi arrangörer intervjuar själva våra gäster. Det ger oss möjlighet att skapa personliga samtal där publiken får komma bakom den offentliga personen och upptäcka drivkrafterna och erfarenheterna bakom de välkända namnen. Allmänheten möter ofta våra gäster genom tidningsrubriker, tv-framträdanden och böcker. På Torslanda bokmässa får vi möta dem på ett annat sätt – genom personliga intervjuer där resonemangen, erfarenheterna och människan bakom den offentliga rollen står i centrum.

Att gästerna ställer upp utan ersättning och att hela mässan är gratis för besökarna är två saker som Carina lyfter fram som något de är extra glada och tacksamma för. I år intas scenen av två deckarförfattare: Åke Edwardson och Mats Ahlstedt. 

– Det gläder oss mycket och vi är övertygade om att de också kommer att uppskattas av bokälskarna. 

Berätta lite om årets gäster. Vilka är de? 

– Åke Edwardson är en av Sveriges mest välkända deckarförfattare, och flera av hans böcker har filmatiserats. En av hans mest kända karaktärer är kriminalkommissarien Erik Winter som verkar i Göteborg. Edwardson skriver även romaner, ungdomsböcker och annat. Hans författarskap kännetecknas av spänning, psykologiskt djup och levande skildringar av människor och samhälle.

Och Mats Ahlstedt? 

– Mats Ahlstedt har skrivit ett trettiotal deckare som utspelas i Göteborg med omnejd. Hans böcker har sålts i mer än en miljon exemplar. Han har skrivit tre bokserier, varav den första kretsar kring Fatima Wallinder, kriminalkommissarie vid Göteborgspolisen, och hennes kollegor.  Ahlstedts deckare är spänningsdrivna och samhällsorienterade. De tar bland annat upp frågor om utsatthet, kriminalitet, moral och människans villkor.

Hur gör ni för att lyckas få hit så välrenommerade gäster? 

– Vi ställer oss ibland frågan hur vi lyckas få så välkända gäster att komma till vår lilla bokmässa. Vi tror att Janne Josefsson, som var vår allra första gäst, bidrog till att ge bokmässan trovärdighet och att det personliga intervjuformatet blev en framgång.

Torslanda Bokmässa 2026 äger rum den 14 november på Kulturhuset Vingen.

Fredrik Helgesson

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Fredrik Helgesson
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