Slutbesiktning av Flygparken

Enligt projektledaren, Sandra Herlogson, är själva slutbesiktningen planerad till den 30 juni.

En officiell invigning kommer dock ske först efter sommaren. Enligt Sandra Herlogson kommer en sådan att ske någon gång i höst.

Parkens utformning kommer att spegla platsens historia som flygfält, med inslag av olika element som hör en flygplats till. Bland annat kommer parken få två ”start-och landningsbanor” – den ena i form av ett asfalterat gångstråk målat som en landningsbana, den andra i form av en avlång, blommande busk- och perennplantering som sträcker sig genom hela parken. I parken kommer det även att finnas en pergola för solskydd, olika sittmöjligheter och en lekplats.