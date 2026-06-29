Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning

Slutbesiktning av Flygparken

Publicerad: idag kl 10:40

Flygparken, ”Amhults gröna lunga”, i mitten av det bostadsområde som Amhult 2 utvecklar, går mot sitt färdigställande. Det är exploateringsförvaltningen i Göteborgs Stad som bygger parken. 

Annons

Enligt projektledaren, Sandra Herlogson, är själva slutbesiktningen planerad till den 30 juni. 

En officiell invigning kommer dock ske först efter sommaren. Enligt Sandra Herlogson kommer en sådan att ske någon gång i höst. 

Parkens utformning kommer att spegla platsens historia som flygfält, med inslag av olika element som hör en flygplats till. Bland annat kommer parken få två ”start-och landningsbanor” – den ena i form av ett asfalterat gångstråk målat som en landningsbana, den andra i form av en avlång, blommande busk- och perennplantering som sträcker sig genom hela parken. I parken kommer det även att finnas en pergola för solskydd, olika sittmöjligheter och en lekplats.

Henrik Edberg

TEXT:

Henrik Edberg
Dela
Mer från Torslanda
Slutbesiktning av Flygparken
Slutbesiktning av Flygparken

Flygparken, ”Amhults gröna lunga”, i mitten av det bostadsområde som Amhult 2 utvecklar, går mot...

Utsedd till landslagstränare – i ultralöpning
Utsedd till landslagstränare – i ultralöpning

Torslandabördige Emir Halalkic har utsetts till tränare i det svenska landslaget i Ultralöpning.

Självständighetsfirande för tredje gången
Självständighetsfirande för tredje gången

Trots en ilsken grå himmel som då och då släppte skurar från sig, blev firandet...

Torslanda IK lyfts i Sveriges största VM-podd
Torslanda IK lyfts i Sveriges största VM-podd

Fotbolls-VM-podcasten Bank & Niva lys över Torslanda IK: nyzeeländska landslagsmän hyllar deras tränare Declan Edge...

Nu ska gående och cyklister skyddas bättre längs sträcka i Björlanda
Nu ska gående och cyklister skyddas bättre längs sträcka i Björlanda

Trafikverket ska anlägga en gång- och cykelväg längs Kongahällavägen, mellan Spänstvägen och Säve flygplats. 

Senaste nytt
Mareld i mängder
Mareld i mängder

Ovanligt tidig för årstiden och kraftig mareld har synts längst västkusten senaste veckan. Som här...

Slutbesiktning av Flygparken
Slutbesiktning av Flygparken

Flygparken, ”Amhults gröna lunga”, i mitten av det bostadsområde som Amhult 2 utvecklar, går mot...

Den obligatoriska texten om att värna demokratin
Den obligatoriska texten om att värna demokratin

Vikten av att verkligen utnyttja sin röst.

Felicia till Real i dyraste övergången någonsin
Felicia till Real i dyraste övergången någonsin

Strax efter midsommar blev det klart. Svenska landslagets anfallsstjärna Felicia Schröder lämnar BK Häcken för...

Öckeröarna är med på Anders nya Bästkusten-karta
Öckeröarna är med på Anders nya Bästkusten-karta

– Jag känner till varenda klippa som min egen ficka.

Laddar

Har du 25 liter dricksvatten i beredskap hemma?

Tack för din röst
Du har redan röstat på den här omröstningen
Välj ett alternativ!
Se resultatDölj resultat
Ledare/krönika
Den obligatoriska texten om att värna demokratin

Den obligatoriska texten om att värna demokratin

Vikten av att verkligen utnyttja sin röst.

Kalvsund
Felicia till Real i dyraste övergången någonsin

Felicia till Real i dyraste övergången någonsin

Strax efter midsommar blev det klart. Svenska landslagets anfallsstjärna Felicia Schröder lämnar BK Häcken för Real Madrid i den största spelaraffären någonsin inom den internationella damfotbollen.

Annonser

Utforska spänningen på ett nytt casino utan svensk licens

Betting utan svensk licens

Casino utan svens licens

Hitta bästa casino utan svensk licens och spelpaus

Det är inte olagligt att spela på ett casino utan spelpaus och bonusarna är faktiskt bättre än på svenska sidor.

Den snabbaste betalningsmetoden för casino är swish, CasinoMedSwish.se jämför alla svenska casino med swish så du inte behöver göra det själv.

Jämför alla utländska casino som inte kräver gränser hos CasinonUtanSpelgräns.

Bettingstugan.se – Sveriges hem för spel

Hitta Sveriges bäst online casino hos Casinodealen.se

Jämför och hitta bettingsidor för svenska spelare på Sportbloggare.com

Slots Casino