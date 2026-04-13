Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning
Stadsmiljöförvaltningen har satt upp skyltar som ska uppmärksamma bilister om groddjur som passerar över Amhults byväg. Foto Maria Fridén

Skyltar varnar för grodvandring vid Amhultsdammen

Publicerad: idag kl 09:23

Påsktider sammanfaller ofta med ”den stora grodvandringen”, då groddjur söker sig till dammar eller vattendrag för att para sig och lägga rom. I år är skyltar som varnar bilister för groddjur som vandrar till Amhultsdammen uppsatta vid Amhults byväg. 

För två år sedan flaggade Torslandabon Björn Freed om överkörda paddor på Amhults byväg. Det var vid en påskpromenad 2024 som Björn upptäckte att en mängd groddjur hade blivit överkörda på sin väg från skogsområdena norröver till Amhultsdammen. 

Många paddor levde men hade fastnat vid trottoarkanten efter att ha tagit sig över bilvägen, medan andra hade blivit överkörda.

– Jag lyfte upp drygt 20 paddor med handen och hjälpte dem med passagen. Två av dem var riktigt stora och hade andra paddor på ryggen. Det är sådana som är särskilt viktiga för återväxten, sa Björn Freed i Torslanda-Öckerötidningen 2024-04-13.

Nya skyltar på plats

Björn Freed efterfrågande att särskilda åtgärder skulle sättas in på Amhults byväg vid Amhultsdammen. Antingen en kostsam sådan, som en underpassage för groddjuren, eller åtminstone att trottoaren rampades upp till hjälp för grodornas passage.

Stadsmiljöförvaltningen i Göteborg skrev i april 2024 till Torslanda-Öckerötidningen att man skulle sätta upp skyltar för att försöka minimera skaderisken. 

Inför påsk 2026 var skyltarna tillbaka, och den här gången lite mer välarbetade – men samtidigt ”humoristiska”, då de hänvisar till groddjurens ”brist på trafikvett”. 

Vårens grodvandring hade inte riktigt inletts under påskhelgen i år, så skyltarna är uppsatta i förebyggande syfte. Nu återstår att se om bilisterna kör försiktigare på grund av dem. 

Torslanda-Öckerötidningen kontaktade i dagarna Björn Freed för att höra vad han tycker om skyltåtgärderna.

– Skyltarna är ställda med 50 meters mellanrum, och täcker inte hela området. Jag tycker att skyltarna också kunde haft ett budskap om att gående kunde hjälpa grodorna över trottoarkanten. Som det är nu är budskapet lite väl skojfriskt för min smak, men det är bättre än att inte göra något, säger han.

Alla groddjur fridlysta

Paddorna som söker sig till Amhultsdammen för att para sig och lägga rom heter ”vanlig padda” (latin: bufo bufo) och är som namnet skvallrar om Sveriges vanligaste padda.

I Sverige är alla groddjursarter fridlysta och de flesta står listade i EU:s Art- och habitatsdirektiv, som innebär att dessa arter och deras livsmiljöer måste skyddas och bevaras. Det beror på att i världen i stort så minskar antalet groddjur.

Henrik Edberg

Skyltar varnar för grodvandring vid Amhultsdammen

Påsktider sammanfaller ofta med ”den stora grodvandringen”

