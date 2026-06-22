Självständighetsfirande för tredje gången

I år var det den nystartade organisationen Bayanihan Exchange in Sweden som var huvudarrangör för firandet av den 128:e filippinska självständighetsdagen totalt, och den tredje som firades på Torslanda Torg.

Förra årets firande ägde rum i strålande högsommarväder, men trots att vädret var lite mer nyckfullt nu i lördags, strömmade besökarna ändå till under dagen.

– Vädret spelar ingen roll, vi har kul ändå, sa Katherine Lajom Alvefelt, från butiken Merkado PH, medan hon hade fullt upp att serva hungriga besökare ute på torget.

Som vanligt kom folk från när och fjärran. Graciell Guarin hade tagit sig från Kållered för sitt första firande av självständighetsdagen i Torslanda. Där mötte hon upp sin vän Elvie Reburiano.

– Det är bra att det hålls ett nationaldagsfirande här. Jag har sett fram mycket mot det. Främst är jag här för musikuppträdandena, sa Graciell Guarin, som även skulle passa på att köpa med sig filippinska snacks.

Förutom musik i mängder, bjöds det på mängder av aktiviteter, konstutställning och förstås mat och sötsaker i massor från flera försäljare i olika tält.