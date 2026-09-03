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Veckans tidning

SD:s partisekreterare knackade dörr i Torslanda

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Sverigedemokraternas partisekreterare och riksdagsledamot Mattias Bäckström Johansson besökte i torsdags Torslanda. Tillsammans med bland annat Torslandabon och SD:s gruppledare i Västra Götalandsregionen, Håkan Lösnitz, passade de på att kampanja genom att knacka dörr på Runslingan. 

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I valrörelsen har dörrknackning traditionellt varit en beprövad metod för många politiska partier. Men enligt Mattias Bäckström Johansson, som i sin roll som partisekreterare bland annat är ansvarig för planering och samordning av valkampanjer, har hans parti inte ägnat sig åt det i någon större utsträckning genom åren. 

– Sverigedemokraterna har inte haft det som strategi. Det har mer handlat om folderutdelning vid valstugor och i brevlådor, säger han, innan han, partikollegan Håkan Lösnitz och ytterligare några Sverigedemokrater ger sig ut för att göra just det, i radhusområdet Runslingan i centrala Torslanda. 

Valkampanj ”dygnet runt”

Det är lunchtid på en torsdag, så långt ifrån alla är hemma när politikerna knackar på dörrarna. ”Men”, säger Bäckström Johansson, ”det gäller att ta till vara på dygnets alla timmar” i valspurten.

Bland de som är hemma är bemötandet oftast positivt. Några berättar för Mattias Bäckström Johansson och Håkan Lösnitz att partiet redan har deras röst. 

Samtalen vid dörren inleds ofta med att de båda politikerna frågar om de som öppnar dörren har några särskilda funderingar och tankar inför valet. 

En del frågor handlar om sjukvården, vilket passar regionrådet Håkan Lösnitz. Han passar också på att lyfta lokala Torslandafrågor och nämner att partiet kommer att kämpa för en simhall och en ishall i stadsdelen, samt direktbussar in till centrala Göteborg.

– Vi måste få ordning på trafikkaoset i Torslanda.

Ett par gånger får de båda politikerna en ”lycka till-hälsning” inför valet innan dörren stängs.

– Det här får vi vara nöjda med. Det är bra för att vara mitt på dagen, säger Håkan Lösnitz, och får medhåll av partisekreteraren:

– Det har varit bra feedback. Det bästa är ju att prata med dem som inte har bestämt sig än. Enligt statistiken har ungefär en femtedel av väljarna inte gjort det vid den här tiden inför valet, säger Mattias Bäckström Johansson. 

Nästa stopp: valmanifest

För Mattias Bäckström Johansson inleddes en hektisk dag i Halmstad. Efter kampanjandet i Torslanda ska det bära av in till Gustaf Adolfs Torg, där Sverigedemokraterna i Göteborg och gruppledaren Jörgen Fogelklou ska presentera sitt valmanifest inför kommunvalet, med vallöften om bland annat ökad trygghet, ett totalt flyktingstopp och lägre kommunalskatt. 

Efter det fortsätter det intensiva kampanjandet för Mattias Bäckström Johansson och vice partisekreteraren Fredrik Lindholm i Lerum.

Med under kampanjandet i Torslanda var även kommunfullmäktigeledamoten Rasmus Ragnarsson och kommunfullmäktigekandidaten Lovisa Olofsson. 

Henrik Edberg

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Henrik Edberg
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