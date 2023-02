Världens mest avancerade robotsystem skyddar Torslanda och Öckerö

Under en gråmulen himmel på en åker vid en landningsbana i Säve står militärer utplacerade med skarpladdade vapen och masker uppdragna för ansiktet för att skydda deras identitet. Journalisterna som bjudits in för att beskåda tillfället då Försvarsmaktens nya luftvärnssystem 103, även kallat Patriot, används skarpt för första gången, har fått strikta instruktioner om vad som får fotas och vem vi får prata med.

Detta är ingen övning, betonar man. Det är en beredskapsoperation med syfte att försvara Göteborg. Soldaterna som står i det blöta snöslasket hade ingen aning om att operationen skulle äga rum före det att orden gavs, till skillnad från när försvaret genomför en övning, då alla i förväg redan är med på att övningen skall äga rum.

Bakom varningsskyltar som vittnar om radarstrålning och skyddsband som spärrar av området står en av världens mest avancerade luftvärnsrobotar: Patriot. Hur många robotar Sverige har beställt från USA är hemligt. Lika hemligt som hur länge beredskapsoperationen ska pågå eller hur många militärer som är på plats.

Miljontals kronor per missil

Kostnaden för ett Patriotsystem är även det hemligt, även om uppgifter i samband med att Patriot skickats från länder runtomkring i världen till Ukraina senaste året tyder på att det handlar om priser runt 3 miljoner dollar – per enskild missil. Kostnaden per missil är en av anledningarna som Patriot aldrig avfyrats i Sverige, varken under en operation eller övning, berättar Carl-Johan Edström, chef för enheten för ledning av operationer inom Försvarsmakten. Inte heller nu kommer det avfyras några robotar.

– För att kunna öva förbanden på att skjuta systemen så behöver man inte skjuta skarpt utan det finns simuleringar där förbanden kan öva dagligen. Det simulerade är precis som det verkliga. Och robotarna är extremt dyra, så man vill inte skjuta dem i onödan. Det man i stället gör är att man säkerställer så systemet fungerar och eftersom vi inte är ensamt land som har detta system, så säkerställer man att de fungerar gemensamt med andra länder.

Ingen ökad hotbild

Att genomföra beredskapsoperationen i Göteborg just nu är inte kopplat till någon specifik ökad hotbild här och nu, betonar Carl-Johan Edström. Men det handlar om att skicka en signal till andra länder vad Svenska försvaret är kapabla till. Och att försvara Göteborg, västkusten och de öar och vatten som finns runt omkring är en militärt strategisk viktig del av det Svenska försvaret, berättar Carl-Johan Edström.

– Göteborg är en strategiskt viktig plats för Sverige. Men också ett militärstrategiskt viktigt område. Dels handlar det om att mycket av vårt försörjningsflöde kommer genom Göteborg och Göteborgs hamn, därför är det viktigt att kunna säkra det. Sen handlar det även om att om man vill kunna kontrollera läget in i Östersjön, då är västkusten en otroligt militärstrategiskt viktig del. Det tredje är att om vi behöver ta del av militärt stöd från andra länder så går det ofta på sjön. Och sist men inte minst så är Göteborg Sveriges näst största tätort, rent befolkningsmässigt. Därför är det viktigt att kunna försvara det här området.

Patriot-systemen fyller en lucka i det Svenska försvaret som funnits sedan tidigare då systemet kan användas för att försvara mot balistiska robotar och kryssningsrobotar. Det är ett heltäckande system, berättar Jimmy Wilhelmsson, Bataljonschef vid Luftvärnsregementet, som leder operationen.

– Man kan skjuta allting, men det skulle inte vara kostnadseffektivt att skjuta ner till exempel drönare. Då har vi andra system som löser det, även inom denna stridsgrupp. Men det har vi i så fall utplacerat på andra platser runt om i Göteborg. Vi har ett heltäckande skydd där vi spritt ut oss. Så vi kan skydda det område vi fått i order att försvara, avslutar Jimmy Wilhelmsson.